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Коронавирус летом не отступит: врач-инфекционист озвучил прогноз
Летом украинцам не стоит рассчитывать на исчезновение коронавирусной инфекции COVID-19. Более вероятно, что к лету вспышка перейдет в стабильное число новых случаев. Такой прогноз дал инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита. Его оценки звучат в унисон с прогнозами врачей стран Европы и США.
По мнению Курпиты, в мае-июне в Украине ежедневно будет фиксироваться 300−400 новых заражений. «Нам следует настраиваться на длительный марафон, который может продолжаться несколько месяцев. В течение лета постоянно будем иметь стабильное количество новых случаев», — заявил врач в комментарии Obozrevatel.
Пока что, по мнению инфекциониста, реальное число заболевших не снижается, а иллюзия спада связана с меньшим числом проведенных тестов.
«Количество инфицированных у нас не снижается… За сутки 12 мая зафиксировали 356 больных, но это потому, что было проведено на 2 тыс. исследований меньше, чем в предыдущие дни», — подчеркнул Курпита.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также предупреждал, что достигнутое плато кривой заболеваемости может затянуться, может возникнуть обманчивое ощущение безопасности и иллюзия, что Украина справилась со вспышкой инфекции.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»583
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