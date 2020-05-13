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Украина

Коронавирус летом не отступит: врач-инфекционист озвучил прогноз

8:55 13 мая 2020
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Летом украинцам не стоит рассчитывать на исчезновение коронавирусной инфекции COVID-19. Более вероятно, что к лету вспышка перейдет в стабильное число новых случаев. Такой прогноз дал инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита. Его оценки звучат в унисон с прогнозами врачей стран Европы и США.

По мнению Курпиты, в мае-июне в Украине ежедневно будет фиксироваться 300−400 новых заражений. «Нам следует настраиваться на длительный марафон, который может продолжаться несколько месяцев. В течение лета постоянно будем иметь стабильное количество новых случаев», — заявил врач в комментарии Obozrevatel.

Пока что, по мнению инфекциониста, реальное число заболевших не снижается, а иллюзия спада связана с меньшим числом проведенных тестов.

«Количество инфицированных у нас не снижается… За сутки 12 мая зафиксировали 356 больных, но это потому, что было проведено на 2 тыс. исследований меньше, чем в предыдущие дни», — подчеркнул Курпита.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также предупреждал, что достигнутое плато кривой заболеваемости может затянуться, может возникнуть обманчивое ощущение безопасности и иллюзия, что Украина справилась со вспышкой инфекции.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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