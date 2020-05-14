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Без мужа и с юной сиделкой: Бабкина страдает на самоизоляции после коронавируса
Популярная российская певица Надежда Бабкина, которая недавно рассказала, как перенесла коронавирус, восстанавливается после болезни.
Артистке пока сложно без посторонней помощи, за ней ухаживает юная сиделка Алла, которую наняли, когда Бабкина попала в больницу, сообщает news.ru.
Концертный директор певицы сообщил журналистам, что сиделка имеет медицинское образование и хорошо ухаживает за своей подопечной. Она пробудет в доме Бабкиной еще несколько дней, а после певицу ждет долгий курс восстанавливающей физиотерапии.
Но Бабкина страдает не из-за невозможности работать и не из-за плохого самочувствия. Ее огорчает невозможность общаться с близкими и родными. Все это время певица вынуждена быть на жесткой самоизоляции, поэтому общается с сыном и молодым мужем только по телефону.
Кстати, муж Бабкиной, Евгений Гор, чтобы легче пережить разлуку с любимой, занялся кулинарией.
Напомним, ранее заболевший коронавирусом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об опасностях COVID-19.296
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