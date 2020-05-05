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Шоу-бизнес

«Там пленкой все заросло»: Надежда Бабкина впервые рассказала о болезни

21:37 5 мая 2020 46
Надежда Бабкина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная российская певица Надежда Бабкина, которой удалось победить коронавирус, впервые рассказала о своей болезни.

Подробностями Бабкина поделилась в интервью ведущему программы «Пусть говорят» Дмитрию Борисову.

«Не знала, что с иммунитетом беда. Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, легкие… И даже не подозревала, что такое со мной может быть. Я такая чистоплюйка!» — отметила Бабкина.

По ее словам, она всегда мыла руки, носила маску, даже заказала генеральную уборку квартиры.

«Приглашала службы: мы чистили все полы, окна и даже вентиляцию — некую жидкость добавляли, которая кондиционирует, обрабатывая помещение. Я успокоилась — дома чистенько, все хорошо. Думала работать дома, разобрать шкафы. Не тут-то было. На утро 27 марта чувствую мне х***во. На всякий случай махнула таблеточку от гриппа. Стало плохо до тошноты. Собрала документы, ночную рубашку, халат, трусы, пальто… Вызываю „скорую помощь“, проезжают сразу. Благодарна нашей медицине! Меня подключили к кислородной подушке в машине…», — вспоминает Бабкина.

А вот в приемном покое она уже не могла ходить. «Лежу на каталке, почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу… Потом ко мне подходят три врача и говорят мне: „Ну что Надежда?“ Я отвечаю: „Я вам верю. Делайте со мной что хотите“. И все я ушла — даже не помню, где я оказалась…», — говорит певица.

Она подчеркнула, что вирус поразил легкие. «Когда меня засунули посмотреть легкие, молча вытащили — подумали, что ошиблись. Через 20 минут второй раз меня закатывают. Потом молча засовывают третий раз. И говорят: „Быстрей в операционную!“ В реанимационном отделении у меня была операция. Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80% легких было поражено… Там пленкой все заросло и затянулось — это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать», — говорит артистка.

А вот в коме Бабкина, по ее словам, вела себя не очень хорошо. «Говорят, что я ругалась матом так сильно, что они таких слов даже не слышали. Мне так стыдно стало. Говорю вы меня извините, ради Бога. Я занималась фольклором всю жизнь, деревенская сама», — корит себя Бабкина.

Напомним, что в России не поверили в болезнь Бабкиной.

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