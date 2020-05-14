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Происшествия

В Харькове взорвали расположенный в жилом доме банкомат: фото и видео с места ЧП

9:44 14 мая 2020
В Харькове взорвали банкомат
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В ночь на четверг, 14 мая, неизвестные в Харькове в очередной раз подорвали банкомат и скрылись.

Фото и видео с места ЧП в сеть выложил ресурс «ХС Харьков». Сообщается, что взрыв прозвучал около четырех часов утра на Морозова.

«В киосках, стоящих рядом, моментально сработала сигнализация. Через пару минут приехала охрана, но никого уже не застала. Подробности выясняются», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полицейские в Харькове задержали подрывников банкомата, которые поехали на «дело» на велосипедах, а после подрыва скрылись с места преступления на машине, которую вычислили правоохранители.

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