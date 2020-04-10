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Происшествия

Ночью в Харькове взорвали банкомат: первые фото

8:59 10 апреля 2020 485
Подрыв банкомата
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В ночь на пятницу, 10 апреля, в Харькове неизвестные в очередной раз подорвали банкомат.

Как сообщает издание «NewsRoom», ЧП произошло на проспекте Победы, 76б — в 04:30 был подорван банкомат «ПриватБанка» в одном из харьковских магазинов.

Сообщается, что взрывной волной были также повреждены обшивка здания и входные двери. Информации о том, забрали ли злоумышленники деньги, и о какой сумме идет речь, пока что нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные подорвали банкомат «Ощадбанка» в Рубежном Луганской области. Деньги из отсека для купюр разметало по отделению банка.

Фото с сайта https://www.newsroom.kh.ua.

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