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Ночью в Харькове взорвали банкомат: первые фото
В ночь на пятницу, 10 апреля, в Харькове неизвестные в очередной раз подорвали банкомат.
Как сообщает издание «NewsRoom», ЧП произошло на проспекте Победы, 76б — в 04:30 был подорван банкомат «ПриватБанка» в одном из харьковских магазинов.
Сообщается, что взрывной волной были также повреждены обшивка здания и входные двери. Информации о том, забрали ли злоумышленники деньги, и о какой сумме идет речь, пока что нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные подорвали банкомат «Ощадбанка» в Рубежном Луганской области. Деньги из отсека для купюр разметало по отделению банка.
Фото с сайта https://www.newsroom.kh.ua.
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