Побил рекорд Бекхэма: назван самый богатый спортсмен Великобритании

Спорт

Шестикратный чемпион Формулы-1, знаменитый британcкий гонщик Льюис Хэмилтон, который в начале года пожертвовал 500 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, признан самым богатым спортсменом Великобритании в ежегодном рейтинге Sunday Times Rich List 2020.

Состояние 35-летнего пилота оценивается в 273 млн долларов, что сделало его самой богатой действующей звездой спорта из Великобритании за всю 32-летнюю историю существования рейтинга (состояние экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на момент его ухода из спорта в 2013 году оценивалось в 244 млн долларов). По сравнению с прошлым годом Льюис стал богаче на 45 млн долларов.

Отметим, что, кроме Хэмилтона, в список, в котором доминируют медийные личности, попал лишь один спортсмен — гольфист Рори Макилрой из Северной Ирландии (207 млн долларов, плюс 41 млн за год).

Что же касается рейтинга самых богатых спортсменов Великобритании в возрасте 30 лет и младше, то топ-тройку сформировали футболист «Реала» Гарет Бэйл (139 млн долларов), боксер-профессионал Энтони Джошуа (130 млн) и футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (61 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Льюис Хэмилтон отказался сдавать тест на COVID-19.

Фото Getty Images

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