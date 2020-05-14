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Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» (фото)

10:37 14 мая 2020
Алла Мещерякова
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В возрасте 77 лет умерла актриса Алла Мещерякова. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России. Причина смерти пока не уточняется.
Алла Мещерякова дебютировала в кино в 1964 году в картине «Страницы первой любви». В 1966-м снялась в первой главной роли в ленте «Сердце друга».

Она была известна по фильмам «Хозяин тайги», «Пропажа свидетеля, «Ищу человека», «Уникум», «Ксения, любимая жена Федора», а также картине «А зори здесь тихие», где сыграла Марию Никифоровну. С 1965 года работала в Московском государственном театре киноактера с 1965 года.

В возрасте 19 лет Алла вышла замуж за режиссера-кинодокументалиста Владимира Коновалова и счастливо прожила с ним всю жизнь. У супругов родились дочь Наталья и сын Федор. Разница в возрасте между детьми — 14 лет. Оба стали экономистами. У Аллы и Владимира имеется пятеро внуков. 84-летний Коновалов последние годы тяжело болеет.

Кадр из фильма "А зори здесь тихие"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти звезды фильмов «Не могу сказать „прощай“» Татьяны Паркиной.

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