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В Москве умерла известная актриса: биография и фото
В Москве на 69 году жизни умерла советская и российская актриса и певица Татьяна Паркина.
Как сообщили медики кп.ру, причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.
«У женщины была 4 стадия рака. Она скончалась около часа ночи», — цитирует издание медицинского работника.
Умерла Паркина в своей квартире на Большой Драгомиловской улице.
Отметим, что родилась и выросла Паркина в Риге. Она рано начала работать — выступать в местных ансамблях. Позже Татьяна собралась в Москву, где ей удалось окончить ВГИК. Но без московской прописки актриса не смогла строить карьеру и жить в этом городе. Она вернулась в Ригу, а в 1980 году решила вновь попытать счастья.
Актриса снялась в таких фильмах, как «Мимино», «Дочки-матери», «Капитан «Пилигрима», «Красное и черное», «Зависть богов» и других. Известность ей принесла роль в фильме «Не могу сказать «прощай»».
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