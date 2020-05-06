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В Москве умерла известная актриса: биография и фото

17:34 6 мая 2020 2122
Паркина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Москве на 69 году жизни умерла советская и российская актриса и певица Татьяна Паркина.

Как сообщили медики кп.ру, причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

Паркина

«У женщины была 4 стадия рака. Она скончалась около часа ночи», — цитирует издание медицинского работника.

Умерла Паркина в своей квартире на Большой Драгомиловской улице.

Паркина

Отметим, что родилась и выросла Паркина в Риге. Она рано начала работать — выступать в местных ансамблях. Позже Татьяна собралась в Москву, где ей удалось окончить ВГИК. Но без московской прописки актриса не смогла строить карьеру и жить в этом городе. Она вернулась в Ригу, а в 1980 году решила вновь попытать счастья.

Паркина

Паркина

Актриса снялась в таких фильмах, как «Мимино», «Дочки-матери», «Капитан «Пилигрима», «Красное и черное», «Зависть богов» и других. Известность ей принесла роль в фильме «Не могу сказать «прощай»».

Ранее мы сообщали, что умерла американская актриса Ширли Найт.

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