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Бесплатно только тесты, палата и кислород: украинка рассказала, как лечат от коронавируса в Харькове
Несмотря на то что в Минздраве ранее заявляли, что тяжелых больных с коронавирусной инфекцией могут лечить бесплатно, родным заболевших приходится тратить немалые средства на лекарства.
Об одном таком случае пишет издание «Kharkiv Today», рассказывающее о харьковчанке, заплатившей 25 тысяч гривен за одну дозу лекарства для ее мужа, подхватившего коронавирусную инфекцию.
Сообщается, что житель Харькова сначала лечил простуду дома, потом рентген показал у него двустороннюю превмонию, а в инфекционной больнице подтвердили коронавирус. Сейчас мужчина находится в реанимации.
«Мне сказали, что мужа переводят в другое отделение, на кислород. Он дома дышал нормально, кашлял чуть-чуть днем, ночью не кашлял. Там ему сразу дали маску, и он до сих пор не может без нее жить. Я думала, что ему станет легче, потому что начнут вводить все-таки антибиотики и противовирусные внутривенно», — рассказала Елена Дурсанова и добавила, что со временем состояние ее супруга ухудшилось.
По ее словам, на лечение в реанимации ежедневно уходит минимум по три тысячи гривен: «Бесплатно тесты, палата и кислород, насколько я понимаю, а остальное — людям выносят списки, я не одна такая. Три тысячи гривен мне обходилась одна реанимация в день без дорогого лекарства, которое ему ввели».
О препарате, который может спасти от цитокинового шторма, она узнала из интернета. Сначала она думала, что «лекарство, которое поднимает «за одну капельницу», стоит 5 тысяч гривен, но это оказалось не так. Елена посоветовалась с врачами «инфекционки» и, получив разрешение, решила собирать на него деньги своими силами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бесплатное ПЦР-тестирование в Украине делают людям с подозрением на коронавирусную инфекцию или контактировавшим с заболевшими, а также сотрудникам экстренных служб. Если человек хочет сам провериться на COVID-19, то за тест нужно платить.337
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.