Здоровье и медицина

Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут

Из всех украинцев, заболевших COVID-19 (а на утро 6 апреля 2020 года в стране было подтверждено 1319, 28 выздоровевших и 38 умерших), за государственные средства будут лечить лишь пациентов в тяжелом и среднем состоянии.

Как передает «РБК-Украина», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных — это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий», — заявил глава Минздрава, добавив, что в этих случаях используются дорогие лекарственные средства, которые государство «будет брать на себя».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у большинства умерших украинцев с коронавирусной инфекцией были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter