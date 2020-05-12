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Украина

Степанов рассказал, в каких случаях придется платить за тестирование на Covid-19

10:12 12 мая 2020
тесты
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Людям, которые не имеют симптомов коронавируса и которые не контактировали с инфицированным COVID-19, но хотят сделать тест ПЦР, придется за него заплатить. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если у человека нет симптомов коронавируса, кроме того он не является контактным лицом с больным, а проведение теста является исключительно желанием, то у нас это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования», — сказал глава министерства.

При этом Степанов назвал категории людей, которые подлежат обязательному бесплатному тестированию.

Это люди с симптомами коронавирусной болезни и контакные с ними, больные пневмонией, независимо от течения болезни и симптоматики. Также работники Нацполиции и Национальной гвардии, которые имеют большой риск заражения.

Все медицинские работники, работающие с больными COVID-19, по словам министра, тестируются раз в 5 дней.

Напомним, по состоянию на 09:00 12 мая в Украине подтверждено 16 023 случаев заражения коронавирусом, 425 человек скончались, 3373 сумели выздороветь. Как известно, пик эпидемии ожидается в мае.

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