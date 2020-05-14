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Общество и люди

Барон закарпатских ромов умер от коронавируса

11:34 14 мая 2020
Цыганский барон Николай Богар
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Закарпатской области, где по состоянию на 14 мая зафиксировано 791 случаев коронавирусной инфекции и 19 летальных, умер цыганский барон Николай Богар, подхвативший COVID-19.

По информации ресурса pmg.ua, умершему было 62 года. У него осталось 12 детей (семеро сыновей и пять дочек), 60 внуков и 12 правнуков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Ивана-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал, дав задание полиции вывезти на территории Закарпатской области ромов, которые жили в городском парке и не соблюдали карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса.

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Цыганский барон Николай Богар

Барон закарпатских ромов умер от коронавируса

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