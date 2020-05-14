Барон закарпатских ромов умер от коронавируса

Общество и люди

В Закарпатской области, где по состоянию на 14 мая зафиксировано 791 случаев коронавирусной инфекции и 19 летальных, умер цыганский барон Николай Богар, подхвативший COVID-19.

По информации ресурса pmg.ua, умершему было 62 года. У него осталось 12 детей (семеро сыновей и пять дочек), 60 внуков и 12 правнуков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Ивана-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал, дав задание полиции вывезти на территории Закарпатской области ромов, которые жили в городском парке и не соблюдали карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса.

561

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter