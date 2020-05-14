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Барон закарпатских ромов умер от коронавируса
В Закарпатской области, где по состоянию на 14 мая зафиксировано 791 случаев коронавирусной инфекции и 19 летальных, умер цыганский барон Николай Богар, подхвативший COVID-19.
По информации ресурса pmg.ua, умершему было 62 года. У него осталось 12 детей (семеро сыновей и пять дочек), 60 внуков и 12 правнуков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Ивана-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал, дав задание полиции вывезти на территории Закарпатской области ромов, которые жили в городском парке и не соблюдали карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса.561
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.