- 12:13 Помогли и набрались опыта: украинские медики возвращаются на родину из Италии
- 12:09 Наталия Орлянская: «Рак — это такая форма жизни» (часть 8)
- 12:08 Мэр Ивано-Франковска оправдался за скандальные слова о ромах
- 12:07 Похищали и жестоко пытали людей: под Одессой задержали опасную банду
- 11:45 Украинка выиграла чемпионат мира и не может вернуться в Украину
- 11:42 Расстрел во Львове: журналист раскрыл данные о подозреваемом
- 11:35 Напали на кассира и забрали все деньги: в Одессе бандиты в масках ограбили обменник
- 11:23 Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: названо количество заболевших
- 11:22 Врача перинатального центра в Хмельницком заподозрили в торговле людьми: первые детали скандала
- 11:02 В Украине зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19: в Минздраве озвучили причину
- 10:48 Самолет Ан-225 "Мрія" доставил в Украину груз для борьбы с коронавирусом: впечатляющее видео
- 10:47 Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с рождением второго ребенка
Мэр Ивано-Франковска оправдался за скандальные слова о ромах
Мэр Ивана-Франковска Руслан Марцинкив, который ранее заявлял о необходимости принудительного вывоза ромов на территорию Закарпатья, объяснил, что речь шла о людях, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области, однако жили в Привокзальном парке города и не соблюдали карантинные меры.
Об этом он заявил в комментарии «Громадському». Чиновник отметил, что ромы пристают к людям и ходят по улицам без масок. Часть из них вернулась в Закарпатье — мэрия предоставила транспорт, а часть отказалась ехать. Именно по поводу последних мэр и сделал эмоциональное заявление.
«Часть осталась в сквере, где не только жить, но и гулять сейчас нельзя. Те, у кого негде жить, могут ночевать в специальном центре, где есть медик. Мы им предлагали… У нас за выходные были шесть летальных случаев, может, я эмоционально и выразился», — прокомментировал мэр ранее сказанные им слова и добавил, что ни о какой дискриминации речь не идет — вывезти из города хотели нарушителей карантина, которые прописаны в соседней области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после заявления мэра Ивано-Франковска полиция открыла уголовное производство по о статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»