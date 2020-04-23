26.96 / 27.31 28.95 / 29.53
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Мэр Ивано-Франковска оправдался за скандальные слова о ромах

12:08 23 апреля 2020 55
Руслан Марцинкив
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мэр Ивана-Франковска Руслан Марцинкив, который ранее заявлял о необходимости принудительного вывоза ромов на территорию Закарпатья, объяснил, что речь шла о людях, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области, однако жили в Привокзальном парке города и не соблюдали карантинные меры.

Об этом он заявил в комментарии «Громадському». Чиновник отметил, что ромы пристают к людям и ходят по улицам без масок. Часть из них вернулась в Закарпатье — мэрия предоставила транспорт, а часть отказалась ехать. Именно по поводу последних мэр и сделал эмоциональное заявление.

«Часть осталась в сквере, где не только жить, но и гулять сейчас нельзя. Те, у кого негде жить, могут ночевать в специальном центре, где есть медик. Мы им предлагали… У нас за выходные были шесть летальных случаев, может, я эмоционально и выразился», — прокомментировал мэр ранее сказанные им слова и добавил, что ни о какой дискриминации речь не идет — вывезти из города хотели нарушителей карантина, которые прописаны в соседней области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после заявления мэра Ивано-Франковска полиция открыла уголовное производство по о статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

задержание бандитов под Одессой

Похищали и жестоко пытали людей: под Одессой задержали опасную банду (фото)

Полицейский с собакой

Расстрел во Львове: журналист раскрыл данные о подозреваемом

Помогли и набрались опыта: украинские медики возвращаются на родину из Италии (фото)

Помогли и набрались опыта: украинские медики возвращаются на родину из Италии (фото)

Тест на коронавирус

Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: названо количество заболевших

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер