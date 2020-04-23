Мэр Ивано-Франковска оправдался за скандальные слова о ромах

Общество и люди

Мэр Ивана-Франковска Руслан Марцинкив, который ранее заявлял о необходимости принудительного вывоза ромов на территорию Закарпатья, объяснил, что речь шла о людях, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области, однако жили в Привокзальном парке города и не соблюдали карантинные меры.

Об этом он заявил в комментарии «Громадському». Чиновник отметил, что ромы пристают к людям и ходят по улицам без масок. Часть из них вернулась в Закарпатье — мэрия предоставила транспорт, а часть отказалась ехать. Именно по поводу последних мэр и сделал эмоциональное заявление.

«Часть осталась в сквере, где не только жить, но и гулять сейчас нельзя. Те, у кого негде жить, могут ночевать в специальном центре, где есть медик. Мы им предлагали… У нас за выходные были шесть летальных случаев, может, я эмоционально и выразился», — прокомментировал мэр ранее сказанные им слова и добавил, что ни о какой дискриминации речь не идет — вывезти из города хотели нарушителей карантина, которые прописаны в соседней области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после заявления мэра Ивано-Франковска полиция открыла уголовное производство по о статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса.

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