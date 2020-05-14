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Происшествия

Смертельный таран под Николаевом: водителей пришлось вырезать из искореженных авто (фото)

12:59 14 мая 2020
ДТП под Николаевом
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Трагедия произошла утром 14 мая на автодороге Н-24 Благовещенское — Николаев, между селами Белоусовка и Михайловка Вознесенского района. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля Volkswagen Passat. Водитель одного из них выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. (Ранее в страшном ДТП под Ровно погибли отец и пятилетний сын.)

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в результате столкновения оба водителя погибли на месте происшествия. Пассажирка одного из авто получила тяжелые травмы.

От страшного удара оба автомобиля были смяты. Всех находившихся в них людей прибывшие на место спасатели вынуждены были доставать при помощи резаков по металлу. Травмированного пассажира передали медикам, которые его увезли в больницу.

Следователи полицейского подразделения по расследованию ДТП открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких людей».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП Гостомельском шоссе. Там произошло столкновение сразу трех легковых авто — Chevrolet, Fiat и «Жигули».

А днем ранее на Столичном шоссе (недалеко от Козина) произошло столкновение двух престижных внедорожников — Lexus и Range Rover, после которого одну из машин отбросило на 30 метров.

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