- 13:48 Стало известно, что будет с тарифами на транспорт в Киеве после карантина
- 13:32 Скандал вокруг «изгнания» ромов из Ивано-Франковска получил продолжение
- 13:23 «Зеленский никогда не стал бы президентом без Богдана»: сделано неожиданное заявление
- 13:20 Названо имя героя, погибшего от пули снайпера на Донбассе 13 мая
- 13:05 Россия и Германия провели переговоры по Донбассу без участия Украины: выяснились детали
- 13:04 Женщину растерзал насмерть французский бульдог, которого она спасла, взяв домой из собачьего приюта
- 12:59 Смертельный таран под Николаевом: водителей пришлось вырезать из искореженных авто
- 12:50 В Киеве уже больше 2000 инфицированных коронавирусом: Кличко выступил с важным заявлением
- 12:49 Златан на роскошном Ferrari нарвался на необычный штраф
- 12:44 Не замерзли, так сгорят: путинские пропагандисты выдали новую «сенсацию» о судьбе украинцев
- 12:39 Монобольшинства больше нет? Данилюк указал на важные изменения в поведении «слуг народа»
- 12:34 4 тысячи долларов за «услугу»: раскрыта масштабная коррупционная схема на Одесской таможне
Смертельный таран под Николаевом: водителей пришлось вырезать из искореженных авто (фото)
Трагедия произошла утром 14 мая на автодороге Н-24 Благовещенское — Николаев, между селами Белоусовка и Михайловка Вознесенского района. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля Volkswagen Passat. Водитель одного из них выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. (Ранее в страшном ДТП под Ровно погибли отец и пятилетний сын.)
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в результате столкновения оба водителя погибли на месте происшествия. Пассажирка одного из авто получила тяжелые травмы.
От страшного удара оба автомобиля были смяты. Всех находившихся в них людей прибывшие на место спасатели вынуждены были доставать при помощи резаков по металлу. Травмированного пассажира передали медикам, которые его увезли в больницу.
Следователи полицейского подразделения по расследованию ДТП открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких людей».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП Гостомельском шоссе. Там произошло столкновение сразу трех легковых авто — Chevrolet, Fiat и «Жигули».
А днем ранее на Столичном шоссе (недалеко от Козина) произошло столкновение двух престижных внедорожников — Lexus и Range Rover, после которого одну из машин отбросило на 30 метров.390
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.