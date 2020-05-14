Мир

Жительницу пригорода американского города Чикаго Лизу Урсо насмерть растерзала собака, которую она не так давно взяла к себе в дом из собачьего приюта. Таким образом женщина избавила пса от смерти: ежегодно в США усыпляют в среднем около 670 тысяч собак, которые не нашли себе хозяев.

Собака породы французский бульдог по кличке Блу напала на Лизу и нанесла ей тяжелейшие раны. Одежда Урсо была разорвана в клочья. Истекающая кровью женщина сумела выползти на крыльцо своего дома и умерла. Как сообщает издание People, тело 52-летней Урсо обнаружили ее друзья. В доме, помимо собаки-убийцы (шерсть которой была вымазана кровью), проживал еще один французский бульдог и бордер-колли.

Ранее Лиза временно отдала Блу обратно в приют — после того, как он дважды покусал ее бойфренда. 13 апреля мужчине понадобилось наложить швы на руку и плечо. А 21 апреля пес снова атаковал его, травмировав ногу в двух местах. После десятидневного наблюдения собака, которая, казалось, вела себя нормально, по просьбе хозяйки вернулась домой. «Она любила это животное», — рассказали приятели Лизы полицейским. Но ее решение вернуть собаку оказалось фатальным.

Есть информация, что агрессивного бульдога ранее тренировали для собачьих боев. Скорее всего, будет принято решение его усыпить.

Отмечается, что французские бульдоги — небольшие собаки, но с очень сильными челюстями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщину растерзали насмерть бездомные собаки, которых она кормила.

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