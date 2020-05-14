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В четверг, 14 мая, группа DCH Александра Ярославского и ZTE Сorporation заключили меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Экополис ХТЗ». Cторонами подписания документа от имени DCH стала управляющая компания бизнес-парка «Экополис ХТЗ», от имени ZTE — украинское подразделение корпорации ZTE Ukraine. Церемония проходила в онлайн-формате по видеоконференцсвязи в связи с карантинными ограничениями в Украине. Об этом сообщает официальный сайт DCН.

Благодаря заключению меморандума о сотрудничестве с группой DCH Александра Ярославского корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом «Экополиса ХТЗ» в составе индустриального парка (промышленный кластер) и технопарка (IT и R&D-кластеры). В качестве перспективных направлений сотрудничества обозначены создание на территории «Экополиса ХТЗ» офиса ZTE, R&D-центра, производственной площадки.

«Я очень горд тем, что сегодня мы делаем такое начинание, подписывая этот меморандум с корпорацией ZTE. Уверен, что сотрудничество будет плодотворным, и могу заверить, что в нашем лице вы нашли надежнейших партнеров. Вы являетесь первыми в деле развития технологического кластера „Экополис ХТЗ“. Надеюсь, за вами придут и другие китайские компании — такие, к примеру, как Alibaba Group Джека Ма, большого друга нашего города», — заявил на церемонии подписания меморандума Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.

Вице-президент ZTE Corporation Сюе Бин в своем приветственном слове подчеркнул соответствие проекта «Экополис ХТЗ» стратегическим приоритетам своей компании: «Для ZTE большая честь стать частью инновационной деловой экосистемы „Экополис ХТЗ“. Центральная идея этой инициативы — эффективность и высокотехнологическое развитие. И она созвучна с главными задачами ZTE в Украине и на глобальном рынке».

Генеральный директор компании ZTE Ukraine Хуан Минси также выразил благодарность Александру Ярославскому за возможность стать первым бизнес-резидентом «Экополиса ХТЗ» и подчеркнул, что корпорация ZTE готова предложить свою экспертизу для реализации в Харькове проектов цифровой трансформации Smart City.

Городская власть Харькова подтвердила, что будет оказывать всестороннюю поддержку проекту «Экополис ХТЗ».

«Город будет полностью помогать в реализации инициативы группы DCH. Помогать будем не просто словами. Все проекты, которые рассредоточены по разным локациям, мы хотим объединить в едином компактном и стратегически удобном центре. Поэтому проект DCH „Экополис ХТЗ“ включен в план развития города до 2030 года», — сообщил Кернес.

Торговый представитель Китайской Народной Республики в Украине Лю Цзюнь, также почетный гость церемонии, положительно оценил сотрудничество ZTE и DCH: «ZTE является одним из лидеров китайского высокотехнологического сектора, группа DCH — одна из крупнейших и мощнейших бизнес-групп Украины, а город Харьков известен своими богатыми ресурсами развития для инноваций. Я очень рассчитываю на удачный запуск взаимодействия ZTE и DCH».

В завершение онлайн-встречи Александр Ярославский поблагодарил мэра Харькова за поддержку на уровне города и подчеркнул значение «Экополиса ХТЗ» для экономики Украины в целом: «Харьков является лидером в сфере инноваций. Я благодарю мэра за то, что город постоянно работает с нами, чтобы „Экополис ХТЗ“ был успешным. Об этом проекте я обязательно доложу и президенту, и премьер-министру. Уверен, они также будут курировать этот проект, который является не только городским, а имеет общенациональный масштаб».

Для справки «Экополис ХТЗ» — многоотраслевой бизнес-парк нового поколения, долгосрочный инвестиционный проект группы DCH (www.dch.ua) Александра Ярославского. Рациональное использование и глубокий редевелопмент территории Харьковского тракторного завода позволят создать принципиально новую инновационную экосистему мирового уровня для развития бизнеса и исследований.

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