«Думала о самоубийстве»: бывшая звезда тенниса рассказала, как похудела на 53 кг (фото)

Спорт

Знаменитая в прошлом теннисистка, экс-четвертая ракетка мира 37-летняя австралийка Елена Докич, выигравшая 10 турниров WTA, рассказала о том, как похудела на 53 (!) кг и о психологических проблемах, с которыми столкнулась после завершения карьеры в 2014 году.

«Спустя 18 месяцев и потерю 53 килограммов, — написала Елена Докич на своей странице в Instagram. — Несмотря на то, что я и раньше выкладывала фото «до и после» и неприукрашенные фото, всегда нелегко говорить об этом публично. Думаю, это важно, поскольку в Instagram в основном видишь красивые фото, и это нормально. У меня они есть, но, по-моему, важно оставаться честной и настоящей, порой показывать не такую идеальную картинку. Это правда жизни, и у всех нас есть тяжелые истории, трудности на жизненном пути, и я своим горжусь.

Я здесь не для того, чтобы хвастаться, как сильно похудела. Речь идет о трудном пути, по которому я еще долго буду идти, о психологической борьбе и борьбе с самой собой, и только потом о килограммах.

Я просто хочу показать, что у всех нас свои жизненные трудности и истории. В первую очередь это психологическая борьба, а потом физическая, и это тяжело. Борьба за возможность стать более здоровой начинается с головы и борьбы с самой собой.

У меня было и до сих пор бывает множество трудных дней. Раньше я переедала, потом морила себя голодом, чересчур много тренировалась, потом — недостаточно, и в итоге я чувствовала себя грустной и виноватой. Это был замкнутый круг, и больше всего меня беспокоило, что я себя не люблю.

Спрашиваешь себя, стоит ли оно того, кто я и почему делаю это с собой, почему я не могу найти решение и победить в этой борьбе.

Иногда по-прежнему трудно найти баланс. Но я борюсь, верю и не сдаюсь. Неважно, сколько раз ты упадешь, важно, сколько раз ты встанешь и попытаешься снова.

Я хочу сказать, что знаю, как это нелегко, но нужно продолжать бороться. Будут взлеты и падения, но нужно двигаться вперед. День за днем. Не изводить себя за тот бургер или торт, который вы съели, а двигаться вперед и стремиться быть лучшей версией себя, более здоровой и подтянутой. Все дело в балансе, а самое главное — оставаться психологически сильными и не переставать себя любить".

За полтора года Елена Докич сбросила 53 кг

Отметим, что родившаяся в Югославии Елена Докич (в свое время у нее был сербский паспорт), которая за карьеру заработала почти 4,5 млн евро, в 2018 году снова оказалась в центре внимания СМИ благодаря своей автобиографии «Несломленная», в которой рассказала о жестоком отношении отца, разрыве с ним, последовавшей депрессии и мыслях о самоубийстве.

Бывшая четвертая ракетка мира с автобиографией

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый теннисист Новак Джокович однажды вышел на корт пьяным.

Фото Instagram

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