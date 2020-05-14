В Ливии 14 украинских моряков объявили голодовку из-за издевательств в тюрьме

Украина

В четверг, 14 мая, в столице Ливии Триполи объявили голодовку в знак протеста украинские моряки. Это 14 членов экипажа отечественного грузового судна «Рута» (Ruta), жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей. В апреле 2017 года их, а также само судно задержали в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Кроме того, экипаж обвиняют в якобы незаконной эксплуатации арендованного государственного морского судна. Перед задержанием между моряками и ливийскими силовиками несколько часов продолжалась перестрелка.

До сих пор продолжается так называемое рассмотрение дела, заседания постоянно переносятся, а моряков удерживают в тюрьме.

— Ни для кого не секрет, что в Ливии не прекращаются военные действия, — говорит Татьяна Алферова, жена боцмана судна. — Грохот стрельбы, канонада бомбежек слышна в тюрьме, но самое главное, что наших ребят могут в любую минуту лишить жизни. Помимо того, условия содержания там просто ужасающие. Пищу дают раз в сутки, еда очень острая, к какой моряки не привыкли. Практически все уже переболели различными заболеваниями, у большинства крошатся зубы, наблюдается резкое похудание. Например, мой муж потерял 40 килограммов веса…

Родственники членов экипажа возмущены тем, что на их неоднократные обращения в различные украинские властные структуры никто не реагирует. Так, в МИДе отвечают, что об этой проблеме им хорошо известно и они применяют все возможные рычаги. Однако родные уже теряют надежду увидеть своих мужей, сыновей и отцов живыми. Выдержать подобные пытки способен далеко не каждый. Капитану судна Ruta Николаю Шокуну, например, уже почти 72 года.

В четверг, 14 мая, родственники экипажа, вместе с коллегами по несчастью с другого грузового судна — «Капитан Хайям» (Captain Khayyam), ходившего под флагом Сьерра-Леоне, вновь собрались и обратились к высшему руководству Украины. Они призывают госчиновников и общественность способствовать освобождению и возвращению домой наших соотечественников. (Среди моряков Captain Khayyam — четверо украинцев, которых также держат в тюремных застенках).

Отмечается, что более чем три года это надуманное дело по обвинению моряков остается практически на точке «замерзания». Если экипажу Captain Khayyam вынесен приговор (всем присудили по пять лет лишения свободы и еще денежный штраф в сумме 70−80 тысяч долларов за каждого), то по морякам танкера Ruta вообще нет судебного вердикта. Более того, отсутствует даже документация, подтверждающая предъявленные обвинения. Тем не менее за каждого морехода с этого судна назначили залог (читай — выкуп) в 21 тысячу долларов.

— В связи с пандемией коронавируса ливийские власти объявили амнистию для всех заключенных, в тюрьмах остались лишь отпетые уголовники и… наши ребята, — рассказывает Юлия Омельченко, мать матроса Евгения Мораля. — Выпустили граждан Филиппин, Туниса, Турции (в экипаже Captain Khayyam были также турецкие моряки, проходившие по тому же уголовному делу, что и украинцы). Всех отпустили, кроме наших ребят. Им заявили, что, если они даже подхватят коронавирусную инфекцию, то их могут поместить только в тюремную больницу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о невыносимых условиях содержания моряков. Осенью 2019 года родственники задержанных и осужденных в Ливии членов экипажей грузовых судов «Рута» и Captain Khayyam обратились к президенту Украины с просьбой способствовать освобождению моряков и возвращению их домой.

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