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День семьи 2020: красивые поздравления и открытки
В пятницу, 15 мая, отмечается Международный день семьи. И это прекрасный повод поздравить членов своей семьи. Вы также можете поздравить друзей и знакомых.
«ФАКТЫ» собрали для вас открытки и поздравления.
Семья — это крепость, семья — это дом.
Должна быть она вам уютным гнездом!
Блаженство комфорта и лепет детей
Дороже любых самых вкусных сластей!
Любите друг друга, любите ваш дом,
Любите семью, что находится в нём.
Цените родных, уважайте, лелейте,
Теплом своих рук вы друг друга согрейте!
Желаю вам счастья на долгие годы,
Хороших друзей и прекрасной погоды.
И нежных вам чувств, и приятных мгновений,
И самых прекрасных всегда впечатлений!
***
Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.
***
Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Всё умножить
На года,
То получится —
Семья!
***
Семья — это важно,
Семья — это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги и цени,
Что имеешь.
Ведь если сломаешь —
Потом уж не склеишь.
Желаю тебе я
Любви и уюта,
И счастья семейного
Не на минуту,
А чтоб на всю жизнь
Его точно хватило,
Чтоб солнце тебе
Даже ночью светило!
Напомним, ранее певица Alyosha рассказала «ФАКТАМ» о своей большой семье, в которой скоро станет на одного человека больше.27
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..