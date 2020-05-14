День семьи 2020: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В пятницу, 15 мая, отмечается Международный день семьи. И это прекрасный повод поздравить членов своей семьи. Вы также можете поздравить друзей и знакомых.

«ФАКТЫ» собрали для вас открытки и поздравления.

Семья — это крепость, семья — это дом.

Должна быть она вам уютным гнездом!

Блаженство комфорта и лепет детей

Дороже любых самых вкусных сластей!

Любите друг друга, любите ваш дом,

Любите семью, что находится в нём.

Цените родных, уважайте, лелейте,

Теплом своих рук вы друг друга согрейте!

Желаю вам счастья на долгие годы,

Хороших друзей и прекрасной погоды.

И нежных вам чувств, и приятных мгновений,

И самых прекрасных всегда впечатлений!

***

Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.

И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,

Но семья главней всего.

И важней ее не будет

Ничего и никого.



***

Если взять

Любовь и верность,

К ним добавить

Чувство нежность,

Всё умножить

На года,

То получится —

Семья!



***

Семья — это важно,

Семья — это круто,

В семье однозначно

Ты нужен кому-то.

Всегда береги и цени,

Что имеешь.

Ведь если сломаешь —

Потом уж не склеишь.

Желаю тебе я

Любви и уюта,

И счастья семейного

Не на минуту,

А чтоб на всю жизнь

Его точно хватило,

Чтоб солнце тебе

Даже ночью светило!

Напомним, ранее певица Alyosha рассказала «ФАКТАМ» о своей большой семье, в которой скоро станет на одного человека больше.

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