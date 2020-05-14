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Общество и люди

День семьи 2020: красивые поздравления и открытки

18:19 14 мая 2020
День семьи
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 15 мая, отмечается Международный день семьи. И это прекрасный повод поздравить членов своей семьи. Вы также можете поздравить друзей и знакомых.

«ФАКТЫ» собрали для вас открытки и поздравления.

Международный день семьи

Семья — это крепость, семья — это дом.
Должна быть она вам уютным гнездом!
Блаженство комфорта и лепет детей
Дороже любых самых вкусных сластей!

Любите друг друга, любите ваш дом,
Любите семью, что находится в нём.
Цените родных, уважайте, лелейте,
Теплом своих рук вы друг друга согрейте!

Желаю вам счастья на долгие годы,
Хороших друзей и прекрасной погоды.
И нежных вам чувств, и приятных мгновений,
И самых прекрасных всегда впечатлений!

Международный день семьи

***
Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.

И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.

Международный день семьи
***
Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Всё умножить
На года,
То получится —
Семья!

Международный день семьи
***
Семья — это важно,
Семья — это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги и цени,
Что имеешь.
Ведь если сломаешь —
Потом уж не склеишь.
Желаю тебе я
Любви и уюта,
И счастья семейного
Не на минуту,
А чтоб на всю жизнь
Его точно хватило,
Чтоб солнце тебе
Даже ночью светило!

Международный день семьи

Напомним, ранее певица Alyosha рассказала «ФАКТАМ» о своей большой семье, в которой скоро станет на одного человека больше.

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