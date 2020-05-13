Alyosha: "Муж Тарас Тополя обрадовался моей третьей беременности, даже мечтал о двойне" (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Alyosha, ожидающая третьего ребенка, 14 мая отмечает свой 34-й день рождения. Артистка отпразднует его в кругу семьи — с любимым мужем лидером группы «АНТИТІЛА» Тарасом Тополей и сыновьями Ромой и Марком. Мальчики с нетерпением ждут появления братика или сестрички. Кто появится в их семье, Alyosha не афиширует. О совмещении материнства и карьеры, сложностях третьей беременности и семейной жизни на карантине певица эксклюзивно рассказала «ФАКТАМ».

— Скоро у вас день рождения. Как будете его праздновать на карантине и какие подарки ждете?

— Отметить свой день рождения ярко я не стремилась никогда. И ближайший исключением не станет. Планируем выбраться семьей на пикник в живописное место. Пока длится карантин, хочется им воспользоваться, чтобы больше времени проводить с мужем и детьми. Я совершенно не капризна и не мечтаю о каких-то конкретных подарках. Если что-то уж сильно понадобится — говорю прямо.



— Какой самый важный подарок от жизни вы получили?

— Конечно же, самый главный — это мои дети. Я очень ценю, когда они преподносят мне созданные своими руками рисунки и поделки, просто без повода. Так что в глобальном смысле важные для меня подарки — это дорогие мне люди, которые всегда рядом.

— Какой день рождения в вашей жизни запомнился больше всего?

— Однозначно мой 21-й день рождения. На меня обрушилось много поздравлений. Гости приходили в разные дни, в разное время. Всем, конечно, требовалось уделить внимание. Так что празднование длилось, наверное, недели две (улыбается). Такого у меня никогда в жизни не было, тот день рождения останется в памяти надолго.



— Вы не скрываете свой возраст, как это делают многие артистки, почему?

— Все просто: специальное умалчивание о возрасте не принесет мне какого-то позитивного результата. В чем тогда смысл?

— Скоро вы станете многодетной мамой. С какими ощущениями ожидаете третьего ребенка? Увеличилось ли чувство тревожности в связи карантином?

— Никакой тревожности не испытываю, опасности — тоже. Воспринимаю все происходящее совершенно обычно. С точки зрения мер предосторожности наша семья вряд ли отличается от остальных. Мы следим за гигиеной, но не настолько фанатично, как другие. Единственное, что расстраивает, что некоторые люди не всегда следят за своим здоровьем, не поддерживают иммунитет в целом, а обращаются за помощью, когда стало уже совсем плохо. Подобное поведение может критично сказаться и на их жизни, и на здоровье окружающих. Мне бы этого не хотелось.

— Ранее вы говорили, что специально не планировали третьего ребенка. Как восприняли беременность, вы ведь были в гастрольном туре, строили большие планы?

— Верно, третьего мы не планировали. Но у Творца были свои планы. Действительно, когда я узнала о беременности, уже был расписан график тура. Я намеревалась его закончить на шестом месяце беременности, а оставшееся до родов время посвятить своему и ребенка здоровью. Чтобы не было утомительных переездов между городам и сценической работы. Но, как известно, карантин внес свои коррективы. Часть запланированных концертов на весну этого года мы были вынуждены перенести. Однако тур мы обязательно продолжим. Какая-то часть концертов состоится осенью, а бо́льшая часть выступлений — зимой 2021 года. На моих страницах в соцсетях можно следить за актуальным графиком гастролей.

— Почему долгое время скрывали новость о будущем пополнении?

— Для людей я прежде всего артист, а не жена и просто женщина, поэтому мое положение их мало интересует. Для зрителей я создаю музыку, выступаю, пою. И тут ничего не останавливается и не меняется: беременность не мешала мне продолжать ни сценическую, ни творческую деятельность.

О будущем ребенке не хотелось говорить во всеуслышание. Когда мы с Тарасом поняли, что готовы разделить радостную новость с окружающими, мы это сделали.

— Беременность вас изменила? Появились неожиданные желания или капризы?

— На вкусы, предпочтения и так далее мое положение никак не повлияло. Просто третья беременность — далеко не первая (улыбается). По ощущениям точно. Да, немного тяжелее, но каких-либо существенных изменений в себе не наблюдаю. Главное, что беременность очень нас обрадовала.



— Как ваш муж воспринял новость о предстоящем пополнении в семье? Как отреагировали сыновья? Они кого больше хотят — брата или сестричку?

— Тарас воспринял очень позитивно. Он даже хотел, чтобы была двойня. Но мне тогда пришлось бы очень тяжело: наверное, на какое-то время точно пришлось забыть не только о карьере, но и вообще о музыке. Просто не хватало бы времени. И сыночки отреагировали радостно — уже с нетерпением ждут, когда мама покажет малыша. Уверена, на правах старших будут помогать во всем.

— Как вы относитесь к партнерским родам?

— Совершенно нормально. Главное, чтобы мужчина был к этому готов. Заставлять точно никого не нужно. Но и бояться этого тоже глупо. Ведь роды — это природный и чудесный процесс. Рождается новая жизнь, новый человек, и этот человек — продолжение тебя. Но если вдруг ваш мужчина очень чувствительный, то лучше, конечно, избавить его от подобной практики.

— Когда ждете появления малыша?

— Примерно в конце июля-начале августа.



— Сколько планируете быть в декрете и когда планируете вернуться к концертной деятельности?

— Думаю, в течение первых двух месяцев после родов я точно буду дома восстанавливаться. Чтобы петь как прежде, нужно время: органы и мышцы должны стать на свои места, диафрагма начать работать… Как говорила выше, с осени понемногу начну гастролировать, а уж спустя четыре месяца после родов — полноценно. На помощь в воспитании придут наши с Тарасом родители. Мои, например, уже полгода как переехали в Киев и помогают не только в воспитании Романа и Марка, но и детей моего среднего брата. В его семье, кстати, в апреле родилась дочь.

Читайте также: Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с рождением второго ребенка

— После первых и вторых родов вы довольно быстро вернули себе прежнюю форму. И сейчас прекрасно выглядите. Поделитесь секретом?

— Не так уж и быстро, признаюсь. Но было два определяющих фактора. Во-первых, я придерживалась диеты, как и любая кормящая грудью мама. Во-вторых, во время пения задействуется огромное количество мышц. Это сложный физический процесс. Плюс на его поддержание требуются как ментальные, так и психологические энергозатраты. Это, конечно, не физические упражнения, но в процессе воссоздания любой эмоции на сцене «включаются» разные группы мышц. Поэтому все эстрадные певцы имеют хорошую физическую форму — все тело в тонусе. К тому же я — артист и хочу радовать людей со сцены не только творчеством, но и внешним видом. Так что во время декретного отпуска буду уделять время зарядкам в домашних условиях, как только мой организм восстановится после родов.

— Расскажите, как проходят ваши карантинные дни: чем занимаетесь, что готовите, чем развлекаете детей?

— Каждый день не похож на предыдущий. В первые дни карантина, еще в марте, я, наверное, как и большинство украинцев, занялась уборкой в доме. Вычистила все, включая труднодоступные места. Да что там квартира, мы даже в парке у дома успели порядки навести. Не забывали и о семейных праздниках — отмечали в узком кругу дни рождения родственников. Из традиционного — ежедневно с Романом делаем уроки: утром онлайн-занятия с учителями, вечером — домашние задания. Пришлось вернуться в первый класс (улыбается). А вот сразу после нашей беседы планирую пересмотреть коробочки со своей концертной бижутерией и избавиться от того, что уже не сможет пригодиться, например, от сережек без пары. Дело в том, что ни на гастроли, ни на выступления я не покупаю что-то дорогое из аксессуаров — часто теряется. Был горький опыт.



— Как карантин повлиял на вашу семью? Что изменил, отчего, возможно, пришлось отказаться?

— Повлиял хорошо. Мы много времени проводим вместе, а с продолжением карантина такая возможность есть еще минимум до 22 мая. Он нас еще больше сплотил, дал возможность поговорить по душам, рассказать о внутренних переживаниях, увидеть и присмотреться друг к другу немного с другой стороны. Думаю, этот период пойдет на пользу всем: и детям, и родителям и просто парам.



— Вас с Тарасом называют одной из самых крепких супружеских пар в шоу-бизнесе, а теперь еще и многодетной. В чем секрет вашей семьи? Как сглаживаете острые углы?

— У нас с Тарасом одни и те же ценности: семья и дети на первом месте! Мы этим дорожим. Да, у нас могут быть разногласия — мы такие же люди, как и все… Главное, что наша любовь и ее глубина — это наша духовная связь. Она намного сильнее всех глупостей и «острых углов».

Ранее о карантинных буднях, творчестве и своей музе — жене Насте Каменских, «ФАКТАМ» откровенно рассказал Потап.

Фото предоставлено пресс-службой Alyosha

263

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter