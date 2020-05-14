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Голоса в голове: у коронавируса обнаружился страшный побочный эффект

19:54 14 мая 2020
девушка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

У людей, заразившихся COVID-19, возможно развитие психоза, как побочного эффекта от вируса. К такому выводу пришла группа австралийских ученых. Отметим, специалисты ООН в сфере здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса может вызвать глобальный кризис психических заболеваний.

По словам доктора Элли Браун, участвующей в исследовании, у 1−4% людей с COVID-19 может развиться психоз. Это может выражаться в виде галлюцинаций и голосов в голове, пишет DailyMail.

Такие симптомы необходимо как можно быстрее устранять небольшими дозами антипсихотических препаратов, иначе это грозит серьезными проблемами.

Кроме того, врачи должны обладать хорошими коммуникативными навыками для общения с людьми, которые страдают психозом, считает доктор Браун.

На психику человека, кроме эффекта от вируса, оказывает влияние стресс, вызванный пандемией, изоляцией и другими ограничениями.

Напомним, в Швейцарии ученый раскрыл секреты распространения коронавируса.

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