ООН предупредила о новой глобальной угрозе из-за пандемии коронавируса

Мир

Пандемия коронавируса СOVID-19 может вызвать глобальный кризис психических заболеваний. Об этом специалисты ООН в сфере здравоохранения заявили в докладе, который опубликован Reuters.

В отчете отмечается, что в некоторых странах из-за пандемии коронавируса и карантина растет депрессия.

«Изоляция, страх, неопределенность, экономические потрясения — все они вызывают или могут вызвать психический стресс», — сказала на презентации доклада представитель департамента психического здоровья ВОЗ Девора Кестель.

По заключениям специалистов ООН, особо подвержены психическим расстройствам отдельные регионы и слои общества. К группе риска относятся дети и молодые люди, которые изолированы от друзей и школы, а также медики, работающие с тысячами болеющих и умирающих пациентов.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии ученый раскрыл секреты распространения коронавируса.

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