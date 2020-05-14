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- 14:13 ООН предупредила о новой глобальной угрозе из-за пандемии коронавируса
ООН предупредила о новой глобальной угрозе из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса СOVID-19 может вызвать глобальный кризис психических заболеваний. Об этом специалисты ООН в сфере здравоохранения заявили в докладе, который опубликован Reuters.
В отчете отмечается, что в некоторых странах из-за пандемии коронавируса и карантина растет депрессия.
«Изоляция, страх, неопределенность, экономические потрясения — все они вызывают или могут вызвать психический стресс», — сказала на презентации доклада представитель департамента психического здоровья ВОЗ Девора Кестель.
По заключениям специалистов ООН, особо подвержены психическим расстройствам отдельные регионы и слои общества. К группе риска относятся дети и молодые люди, которые изолированы от друзей и школы, а также медики, работающие с тысячами болеющих и умирающих пациентов.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии ученый раскрыл секреты распространения коронавируса.367
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