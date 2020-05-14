26.64 / 26.91 28.62 / 29.09
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

ООН предупредила о новой глобальной угрозе из-за пандемии коронавируса

14:13 14 мая 2020
Маски
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Пандемия коронавируса СOVID-19 может вызвать глобальный кризис психических заболеваний. Об этом специалисты ООН в сфере здравоохранения заявили в докладе, который опубликован Reuters.

В отчете отмечается, что в некоторых странах из-за пандемии коронавируса и карантина растет депрессия.

«Изоляция, страх, неопределенность, экономические потрясения — все они вызывают или могут вызвать психический стресс», — сказала на презентации доклада представитель департамента психического здоровья ВОЗ Девора Кестель.

По заключениям специалистов ООН, особо подвержены психическим расстройствам отдельные регионы и слои общества. К группе риска относятся дети и молодые люди, которые изолированы от друзей и школы, а также медики, работающие с тысячами болеющих и умирающих пациентов.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии ученый раскрыл секреты распространения коронавируса.

367

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лиза и бульдог

Женщину растерзал насмерть французский бульдог, которого она спасла, взяв домой из собачьего приюта

ВСУ

Во время плановых занятий на Донбассе погибли бойцы ВСУ: первые детали

Алчевск

В сети наглядно показали, как изменился Донбасс после прихода «русского мира»

В Ивано-Франковске от коронавируса скончался врач

В Ивано-Франковске от коронавируса скончался врач

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер