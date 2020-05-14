Врачи обнаружили связь между тяжелым воспалительным синдромом у детей и коронавирусом

Здоровье и медицина

Чем дольше длится пандемия, тем больше неприятных открытий. Врачи в Нью-Йорке сообщили о сотне случаев редкого воспалительного синдрома у детей, по симптомам напоминающего болезнь Кавасаки. Трое из больных скончались. У всех заболевших детей обнаружен коронавирус. Так что же такое «синдром Кавасаки»?

Врач-педиатр Антон Асонов

— Эту непохожую на другие болезнь с множеством воспалительных симптомов описал еще в 60-ых годах прошлого века японский врач Кавасаки, — специально для «ФАКТОВ» объясняет. — Долгое время считалось, что синдром Кавасаки характерен для жителей азиатских стран. Однако оказалось, что в США ежегодно выявляют его у трех-пяти тысяч детей. С начала пандемии COVID-19 число малышей и подростков с редким воспалительным синдромом увеличилось. Также оказалось, что пострадали дети и в других штатах США, и в некоторых европейских странах — Великобритании, Франции, Швейцарии, Испании.

— Почему развивается болезнь?

— Одна из возможных причин развития этого синдрома — реакция организма на вирусную инфекцию. Это приводит к выраженному ответу иммунной системы. И коронавирус, с которым впервые столкнулось человечество, может выступать пусковым механизмом инфекции, что вызывает увеличение заболеваемости. Предполагается, что у ребенка имеется генетическая предрасположенность, но пока доказательств нет.

Для того, чтобы сделать более точные выводы, случаев заболевания пока недостаточно. Ведь американские врачи так и не пришли к единому мнению, что первично. То ли проявление COVID-19, при котором возникает ряд симптомов, похожих на синдром Кавасаки, либо коронавирусная инфекция запускает развитие самой болезни Кавасаки — как постинфекционного иммунного ответа. Хотя не исключается и третий вариант: появление нового гибридного заболевания.

— Какие главные симптомы синдрома Кавасаки?

— Обычно болезнь начинается с очень высокой температуры — 39 градусов и выше. Она держится пять и больше дней, плохо сбивается жаропонижающим лекарством. Часто ребенок жалуется на боль в животе, что тоже может быть связано с заражением коронавирусом, при котором поражается кишечник. У больного воспаляется и краснеет конъюнктива глаз. В течение пяти-шести дней появляется пятнистая сыпь, чаще расположенная в нижней части туловища и области промежности. Сама сыпь может напоминать высыпания при кори или скарлатине, что затрудняет диагностику.

Также нужно обращать внимания на покраснения и отеки на ладонях и стопах, которые сопровождаются шелушением кожи. Еще один признак — увеличение лимфоузлов, например, на шее, которое бывает приблизительно у половины заболевших детей.

— Чем опасен этот синдром?

— В воспалительный процесс вовлекается сердечно-сосудистая система. Поражаются сосуды, в частности сосуды сердца, что чревато возникновением аневризмы, развитием миокардита, аритмии. И последствия этого поражения порой ощутимы даже во взрослом возрасте, увеличивая риск инфаркта миокарда.

Напомним, ранее в США рассказали об опасном воздействии коронавируса на детей.

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