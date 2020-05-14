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Слухи огорчат Тельца, а ссоры — Скорпиона: гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака
Пятница, 15 мая, — не очень удачный день для принятия важных решений.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Высока вероятность опасных ситуаций, которые могут произойти из-за поспешности или невнимательности.
Телец
Звезды советуют не доверять слухам. Не накручивайте себя раньше, чем вам будет известна правда.
Близнецы
Прекрасный день для общения с родственниками на самые разные темы.
Рак
Осторожнее при приеме лекарственных препаратов. А также откажитесь от употребления алкоголя.
Лев
Львам рекомендуется заниматься урегулированием вопросов, связанных с деловыми бумагами.
Дева
Звезды советуют Девам быть откровенными со своими знакомыми противоположного пола.
Весы
Вам представится шанс блеснуть своими познаниями, что повысит авторитет среди окружающих.
Скорпион
Не исключены конфликты в семье, с родителями и другими родственниками.
Стрелец
К вам в гости может приехать дальний родственник, разговоры с которым будут полезными.
Козерог
Возможно, вы сможете познакомиться с представителем противоположного пола и заинтриговать его своим остроумием.
Водолей
Это удачное время для решения материальных вопросов. Спросите у друзей, нет ли работы для вас.
Рыбы
Попытка что-то скрыть или исказить может запросто поссорить с любимым человеком.
Хорошего вам дня!
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