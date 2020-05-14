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Слухи огорчат Тельца, а ссоры — Скорпиона: гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака

Пятница, 15 мая, — не очень удачный день для принятия важных решений.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Высока вероятность опасных ситуаций, которые могут произойти из-за поспешности или невнимательности.

Телец

Звезды советуют не доверять слухам. Не накручивайте себя раньше, чем вам будет известна правда.

Близнецы

Прекрасный день для общения с родственниками на самые разные темы.

Рак

Осторожнее при приеме лекарственных препаратов. А также откажитесь от употребления алкоголя.

Лев

Львам рекомендуется заниматься урегулированием вопросов, связанных с деловыми бумагами.

Дева

Звезды советуют Девам быть откровенными со своими знакомыми противоположного пола.

Весы

Вам представится шанс блеснуть своими познаниями, что повысит авторитет среди окружающих.

Скорпион

Не исключены конфликты в семье, с родителями и другими родственниками.

Стрелец

К вам в гости может приехать дальний родственник, разговоры с которым будут полезными.

Козерог

Возможно, вы сможете познакомиться с представителем противоположного пола и заинтриговать его своим остроумием.

Водолей

Это удачное время для решения материальных вопросов. Спросите у друзей, нет ли работы для вас.

Рыбы

Попытка что-то скрыть или исказить может запросто поссорить с любимым человеком.

Хорошего вам дня!

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