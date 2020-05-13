Каким знакам зодиака нельзя доверять?

Стиль жизни

Современный мир и активное пользование социальными сетями не очень располагает к задушевному общению и, уж тем более, откровенным признаниям. Конечно, близким друзьям можно доверить самое сокровенное, но лишь в том случае, если вы уверены, что оно не станет достоянием общественности. Астрологи говорят, что неумение хранить тайны других людей у некоторых представителей знаков зодиака заложено еще при рождении. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астролог Людмила Булгакова назвала тех, кто чаще других не в силах хранить чужие тайны.

— Самым противоречивым знаком, который способен на совершенно неожиданные поступки, я бы назвала Скорпиона, — рассказала Людмила. — От него можно ожидать все, что угодно. Более сложной натуры сложно и сыскать. Правда, это доставляет массу неудобств и самим представителям знака, которые тщательно хотят скрыть свои «темные» стороны. Скорпион будет безобиден ровно до того момента, пока вы, как говорится, не «наступите ему на хвост». Вот тогда — держитесь! И, если у Скорпиона есть на вас хоть малейший компромат или он знает какую-то из ваших тайн, пощады не ждите. Он не поступится ничем, чтобы побольнее вас «ужалить», упиваясь собственной местью. Так что, доверяя свои тайны Скорпиону, хорошо перед этим подумайте: а стоит ли?

— С кем еще не стоит вести доверительных бесед?

— Попридержите свои чувства с Девами. Этот знак сам относится к другим с большим недоверием, поэтому не хочет становиться хранителем ничьих секретов. Девы подозрительны и щепетильны. Они любят себя, занимаются собственными проблемами и не готовы распутывать чужие. Они могут выслушать и даже произвести впечатление сочувствующего человека, но к чужим переживаниям относятся достаточно легко. Поэтому не исключено, что уже очень скоро они с дорогой душой поведают вашу тайну другим и при этом даже не поймут, что сделали. Просто Девы свято верят в то, что их поступки идеальны.

— Кто, кроме Дев, уверен в своей непогрешимости?

— Стрельцы. Они считают себя воплощением достоинств и с удовольствием говорят об этом всем своим видом. Стрельцам и, правда, можно доверять секреты. Но лишь в том случае, если это ваши ближайшие родственники — люди, которые идут с вами по жизни. Иначе, стоит лишь разладиться былым, даже самым дружеским отношениям, не ждите, что ваши тайны не станут достояние общественности. И это не потому, что Стрельцы — подлые люди, просто вы и ваши тайны для них уже перестанут быть чем-то священным. В этом они напоминают Близнецов.

— Им тоже не стоит доверять?!

— Я бы не стала. Слишком это ветреный, непредсказуемый и эмоциональный знак. Сегодня Близнец ваш лучший друг и вы, покоренные его обаянием, изливаете ему душу, а завтра — он может пройти мимо и даже не взглянуть в вашу сторону. И все только потому, что у него плохое настроение или что-то не понравилось в вашем поведении. Близнецы живут эмоциями и часто поддаются своему первому желанию, не успевая включать логику. Считаясь самым интеллектуальным знаком зодиака, Близнецы просто не успевают уследить за всеми своими действиями — слишком много совершают задач одновременно. Из-за этого ваши тайны случайно могут «выскочить» и стать достоянием общественности.

— Говорят, самый непредсказуемый знак зодиака — Рыбы.

— Да, причем даже для самих себя! В этом заключается сложность и в то же время, привлекательность людей этого знака. Но в силу тех же причин, Рыбам сложно хранить чужие секреты. Они и своими-то не сильно дорожат. Просто представители этого знака считают, что в жизни все слишком часто меняется, поэтому не стоит плавать в «мутной» воде, куда гораздо проще высказывать все начистоту. Поэтому и секретов у них практически не бывает и чужих они не хранят.

— Какая-то нерадостная картина получается. Кому же доверять?!

— Но это вовсе не значит, что представителям этих пяти знаков не стоит доверять. Ведь у каждого человека есть и свой, личный гороскоп, который гораздо правдивее ответит на все вопросы. К тому же всем нам с течением времени свойственно меняться. Поэтому старайтесь доверять своей интуиции — уж она-то вас точно не подведет.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодиака, которые не умеют любить.

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