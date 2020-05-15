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Трамп предложил Сенату кандидатуру посла США в Украине: что известно о "классном мужике" Ките Дейтоне

2:14 15 мая 2020
Дональд Трамп
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Президент США Дональд Трамп внёс в Сенат для утверждения на должность посла США в Украине кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона, который был выбран для этой должности в начале мая.

Об этом сказано в сообщении на сайте Белого дома.

«Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», — отметили в пресс-службе Трампа.

71-летний Кит Дейтон большую часть жизни провёл на военной службе. Ранее он возглавлял Управление стратегии, планирования и политики Министерства сухопутных войск США, агентурную разведку разведывательного управления Пентагона в Вашингтоне. Именно Дейтон в своё время являлся директором группы по изучению Ирака, которая участвовала в подготовке американской кампании «Иракская свобода», завершившейся свержением Саддама Хусейна.

В последние годы военной службы Кит Дейтон занимал пост координатора безопасности США в Израиле и Палестинской автономии. При этом многие годы генерал посвятил работе на европейском и постсоветском направлениях.

Выйдя в отставку в 2018 году, Дейтон возглавил Центр им. Джорджа Маршалла в Германии. Как сообщается на сайте организации, структура является одним из пяти региональных центров Пентагона. Исходя из официальной формулировки, миссия организации заключается в создании возможностей для решения региональных проблем в области безопасности. В сферу интересов центра входит не только европейский театр действий, организация оказывает поддержку странам постсоветского пространства: Казахстану, Киргизской Республике, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. Центр Маршалла также поддерживает отношения с Монголией и Афганистаном.

Кроме того, в ноябре 2018 года глава Пентагона (тогда этот пост занимал Джеймс Мэттис) назначил Дейтона старшим советником по вопросам Украины.

Дейтон владеет русским и немецким языками, на профессиональном уровне разбирается в вопросах постсоветского пространства. Он является выпускником Колледжа Вильгельма и Марии в штате Вирджиния, имеет степень магистра по истории в Кембриджском университете и степень магистра по международным отношениям в Университете Южной Калифорнии.

Информация о том, что Кит Дейтон рассматривается Дональдом Трампом в качестве наиболее вероятной кандидатуры на пост посла США в Украине, появилась в американских СМИ ещё в конце 2019 года. Об этом со ссылкой на анонимные источники написало издание Politico.

Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа.

После этого временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор. В конце декабря 2019 года Тейлор заявил о завершении своей миссии в Украине, и перечислил достижения страны на пути реформ, в числе которых упомянул введение санкций против «Северного потока — 2».

После отъезда Тейлора из страны его обязанности исполняет замглавы дипмиссии Кристина Квин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Дейтона «классным мужиком» и заявил, что официальный Киев готов сразу принять генерала после окончательного утверждения его кандидатуры Сенатом США. Глава украинского МИДа считает назначение Дейтона на должность посла в Украине важным шагом с точки зрения закрепления отношений двух стран.

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