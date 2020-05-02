Мир

Служил военным атташе в РФ: Трамп определился с кандидатурой на пост посла в Украине

В первый день мая президент США Дональд Трамп сделал ряд ключевых назначений в своей администрации, в том числе внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Он должен будет заменить завершившего свою миссию в нашей стране Уильяма Тейлора, говорится у сообщении пресс-службы Белого дома.

Сообщается, что Дейтон ранее служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

«Президент США сообщает о внесении Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине», — отмечается в сообщении.

Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа.

После этого временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор. В конце декабря 2019 года Тейлор заявил о завершении своей миссии в Украине, и перечислил достижения страны на пути реформ, в числе которых упомянул введение санкций против «Северного потока — 2».

После отъезда Тейлора из страны его обязанности исполняет замглавы дипмиссии Кристина Квин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года сменился и посол Украины в США, им стал Владимир Ельченко. Одна из актуальных задач, которыми он сейчас занимается — помощь в возвращении в Украину соотечественников, которые из-за карантина не могли вернуться домой самостоятельно.

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