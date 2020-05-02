- 04:15 Служил военным атташе в РФ: Трамп определился с кандидатурой на пост посла в Украине
- 03:21 Мерзкий сосед: паук сплел паутину в ухе женщины и прожил там неделю (видео не для слабонервных)
- 03:03 Голая под пальмой: жена футболиста оригинально призвала к борьбе с коронавирусом
- 02:33 Упор на естественность: немецкие медики выяснили, что лучше помогает при похмелье
- 01:55 ООН соберет почти 70 млн долларов помощи для борьбы с коронавирусом в Украине: что об этом известно
- 01:32 Трагедия в Турции: девушка Олеся сорвалась со скалы, отмечая окончание карантина
- 00:55 Ким жив: лидер Северной Кореи появился на публике впервые за 20 дней
- 00:35 Темнокожие под большей угрозой: стало известно, у кого высок риск умереть от COVID-19
- 00:05 Советником мэра Черкасс оказался Саакашвили
- 01.05 23:17 "Итальянский сценарий": в Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Украине
- 01.05 23:03 Слезы и признания в любви: подробности самого эмоционального выпуска «Холостяка-10»
- 01.05 22:48 Падение самолета под Днепром попало на видео
Служил военным атташе в РФ: Трамп определился с кандидатурой на пост посла в Украине
В первый день мая президент США Дональд Трамп сделал ряд ключевых назначений в своей администрации, в том числе внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Он должен будет заменить завершившего свою миссию в нашей стране Уильяма Тейлора, говорится у сообщении пресс-службы Белого дома.
Сообщается, что Дейтон ранее служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.
«Президент США сообщает о внесении Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине», — отмечается в сообщении.
Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа.
После этого временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор. В конце декабря 2019 года Тейлор заявил о завершении своей миссии в Украине, и перечислил достижения страны на пути реформ, в числе которых упомянул введение санкций против «Северного потока — 2».
После отъезда Тейлора из страны его обязанности исполняет замглавы дипмиссии Кристина Квин.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года сменился и посол Украины в США, им стал Владимир Ельченко. Одна из актуальных задач, которыми он сейчас занимается — помощь в возвращении в Украину соотечественников, которые из-за карантина не могли вернуться домой самостоятельно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!