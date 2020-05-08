Классный мужик: Кулеба назвал нового посла США в Украине "очень крутым"

Украина

Генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, чью кандидатуру президент США Дональд Трамп согласовал на должность посла в Украине, кадровый военный. Он прекрасно понимает ситуацию в Украине и готов помочь нашей стране. Киев уже дал предварительное согласие на его назначение и радушно примет после окончания всех процедур назначения.

Об этом в интервью «Левому берегу» сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба назвал Дейтона «классным мужиком» и заявил, что официальный Киев готов сразу принять генерала после окончательного утверждения его кандидатуры Сенатом США.

«Новый посол США — классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе», — сказал Кулеба.

Глава украинского МИДа считает назначение Дейтона на должность посла в Украине важным шагом с точки зрения закрепления отношений двух стран.

По словам дипломата, в статусе советника Дейтон был настроен крайне конструктивно и положительно, как военный человек хорошо понимает не только нашу политическую повестку, но риски для украинской сферы безопасности.

Отметим, Кейту Дейтону 71 год. С 2010 года он возглавляет Европейский центр исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. Также с 2018 года он является старшим советником США по вопросам безопасности в Украине. Дейтон 40 лет прослужил в армии Соединенных Штатов. Он работал военным атташе американского посольства в России и был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования. Владеет немецким и русским языками.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, руководивший американской дипмиссией в Киеве с июня 2019 года, завершил свою работу в Киеве. Также в начале этого года сменился и посол Украины в США. Им стал Владимир Ельченко.

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