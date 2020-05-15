Бесстрашный немец: 73-летний миллиардер вколол себе вакцину от COVID-19 собственного изобретения

Мир

Пока в мире продолжаются эксперименты по созданию вакцины от коронавируса, в различных странах находятся смельчаки, которые предлагают «перескочить» испытания лекарств на животных и перейти к людям.

Один из таких смельчаков — предприниматель-миллиардер Винфрид Штёкер из Германии.

Не дожидаясь появления клинически опробованной и лицензированной вакцины против коронавируса, он проверил на себе созданный им же препарат, пишет Focus.de со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

Испытание прошло успешно — контрольные исследования показали, что организм 73-летнего ученого начал вырабатывать специфические антитела, нейтрализующие коронавирус.

«Теперь я невосприимчив к SARS-CoV-2!» — восклицает профессор. И его восторг вполне уместен.

Штёкер был с самого начала уверен в эффективности созданного им препарата.

«Это было не опасно, — уверяет ученый. — Не было никакой угрозы инфицирования — ни для меня, ни для моей семьи, ни для моих коллег».

«Для меня было очевидно, что иммунизация этим белком оказывает защитное действие против инфекции. Чтобы сэкономить время, я не стал просить официального разрешения, а создал рекомбинантный антиген и сделал себе несколько внутримышечных инъекций препарата», — поясняет он.

При изготовлении вакцины, по словам Штёкера, был использован лишь один компонент вируса, который сам по себе безвреден. Колол себя сам — в бедро. Всего было сделано четыре инъекции — 26 марта (13 микрограммов S1), 27 апреля (13 микрограммов), 28 апреля (26 микрограммов), 29 апреля (39 микрограммов). Как видим, доза увеличивалась. Тем не менее все это время экспериментатор, по его уверению, чувствовал себя прекрасно.

Теперь он призывает начать массовую иммунизацию населения протестированным на себе вирусным белком. Чтобы привить одного человека требуется, по его расчетам, 100 микрограммов S1.

«Один 2000-литровый реактор может производить 35 граммов антигена в день, что достаточно для иммунизации 350 тысяч человек», — рассчитал ученый и уточнил, что уже в этом году можно было бы иммунизировать три четверти населения Германии.

Специально для скептиков он предложил вариант тестирования вакцины вначале на небольшом числе добровольцев, затем — на представителях группы риска. Например — на медперсонале. Штёкер уверен, что новых заболевших среди привитых его вакциной, как и опасных побочных эффектов, не будет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Всемирный банк и CEPI (Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям) заявили о том, что на разработку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 нужны дополнительные 2 млрд долларов. С таким финансированием можно рассчитывать, что вакцина появится в ближайшие год-полтора.

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