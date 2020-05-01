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На разработку вакцины от коронавируса нужны еще миллиарды долларов
На разработку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 нужны дополнительные 2 млрд долларов. С таким финансированием можно рассчитывать, что вакцина появится в ближайшие год-полтора. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирного банка и представителей CEPI (Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям).
Авторы заявления упоминают, что о работе над вакциной заявили более 100 исследовательских групп. Наиболее перспективными выглядят три проекта. Чтобы довести работу до конца потребуется дополнительное финансирование. При этом упоминавшиеся два миллиарда долларов — это только расходы на научную деятельность, сюда не входят затраты на производство, а также на распространение вакцины и доставку препарата в пострадавшие регионы.
«Из прошлого опыта мы знаем, что прямые взносы правительств и инновационные финансовые механизмы успешно помогали собрать средства на вакцины. Тот же подход должен применяться сегодня», — говорится в заявлении.
Напомним, пандемию COVID-19 называют самым серьезным вызовом для системы здравоохранения со времен Второй мировой войны. Пандемия затронула более 200 стран и регионов, заболели более 3 млн человек. О том, как разные страны противостоят пандемии, читайте в обзоре «Хроники коронавируса: главные события в мире».
Как сообщали «ФАКТЫ», президент Украины пообещал ученым миллион долларов за создание вакцины против коронавируса.
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