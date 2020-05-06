Вакцина от коронавируса: какие страны близки к массовому выпуску

Мир

Ведущие вирусологи и инфекционисты во всем мире в один голос говорят о том, что победа над новым коронавирусом будет возможна только благодаря эффективной и надежной вакцине. Над ее созданием работают практически все фармацевтические компании. Государства и благотворительные фонды готовы финансировать эти исследования.

Генсек ООН заявил, что лечение COVID-19 должно быть доступным для всех

В понедельник, 4 мая, стало известно, что Еврокомиссия выделяет 1 миллиард евро на разработку вакцины от COVID-19. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая онлайн-конференцию по сбору средств для этих целей, проходящую под лозунгом Global Responce.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что ФРГ выделяет на разработку вакцины от коронавируса 525 миллионов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж дает 500 миллионов евро. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид даст в общий фонд 125 миллионов евро.

Кроме стран, входящих в Евросоюз, в конференции приняли участие Великобритания, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия и Канада. Была достигнута договоренность о том, что все вместе дадут на исследования по созданию вакцины не менее 7,5 миллиарда евро.

Инициативу поддержал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что лечение COVID-19 должно восприниматься как глобальное общественное благо и быть доступным для всех.

С ним согласен глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

То, что деньги на исследования есть, это, безусловно, хорошая новость. Однако, каковы надежды на то, что фармацевтические компании успешно справятся с поставленной задачей? Кто из них продвинулся вперед?

Вакцина на основе БЦЖ поможет выиграть время до создания средства от коронавируса

Во вторник, 5 мая, немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer официально заявили, что готовы к клиническим испытаниям на людях вакцины BNT162, использующей технологию матричной РНК (мРНК). Серия предварительных испытаний уже прошла в Германии. Теперь вакцину будут тестировать в США. В испытаниях должны принять участие около 360 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Второй раунд испытаний с участием 200 добровольцев в той же возрастной группе пройдет затем в ФРГ. Результаты должны быть известны уже в июне. Если они окажутся многообещающими, тестирования начнут проводить на лицах, входящих в группы риска.

По данным немецкого Объединения исследовательских фармацевтических компаний VFA, на данный момент разработкой вакцины против нового коронавируса занимаются в общей сложности 115 различных компаний, институтов и лабораторий во всем мире. Семь из этих проектов осуществляются в Германии. Кроме BioNTech об успехах заявили также CureVac, Prime Vector Technologies, Artes Biotechnology. Уже 10 вакцин от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний с участие добровольцев.

Американский миллиардер Билл Гейтс, чей благотворительный фонд активно участвует в финансировании этих разработок, считает, что к концу нынешнего года или весной 2021 года появятся в большом количестве от одной до трех разных вакцин. Идет усиленная работа, но никто не хочет давать людям ложную надежду. Лучше назвать более поздние сроки, а потом, возможно, всех обрадовать, чем разочаровать человечество поспешными обещаниями, уверен Гейтс.

Кроме создания совершенно новых вакцин, многие ученые изучают возможности доработки уже существующих. По всему миру проводятся сейчас исследования в этом направлении. Эксперты указывают, что успех подобных изысканий позволит начать промышленный выпуск вакцины против коронавируса гораздо быстрее. Ведь уже одобренные и зарегистрированные препараты не нуждаются в прохождении всей разрешительной цепочки.

Наиболее перспективными в этом плане представляются исследования вакцины от туберкулеза. Она известна как Бацилла Кальмета — Герена, или БЦЖ. На сегодняшний день это единственная доступная и рекомендованная ВОЗ вакцина от туберкулеза. Однако она эффективна не от всех форм этого заболевания. Поэтому многие ученые давно уже работают над созданием безопасной и более эффективной вакцины.

Наиболее далеко продвинулись в этом специалисты Института инфекционной биологии имени Макса Планка в Берлине. Они пошли по пути генетической модификации БЦЖ и получили новую вакцину VPM1002. Институт Планка собирался завершить клинические испытания в течение ближайших нескольких лет. Однако вспышка COVID-19 заставила ученых пересмотреть свои планы.

Профессор Штефан Кауфман, возглавляющий отделение иммунологии института, заявил, что испытания VPM1002 на мышах продемонстрировали обнадеживающие результаты в плане защиты от нового коронавируса. Эта вакцина активирует иммунную систему и таким образом может значительно ослабить тяжелое течение вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Вакцина или даже патоген всегда стимулируют два типа собственной защиты организма. Один из них — врожденный или неспецифический иммунитет. Он способен очень быстро нейтрализовать действие патогенов, уничтожая их. Второй тип — приобретенный или специфический иммунитет. «Взаимодействие этих двух иммунитетов обеспечивает наилучшую иммунную реакцию и наилучшую эндогенную защиту», — объясняет Кауфман.

С начала мая в ряде немецких больниц стартовала третья фаза клинических испытаний VPM1002. Впрочем, Кауфман подчеркивает, что использование этой вакцины следует рассматривать как временное средство борьбы с коронавирусом. VPM1002, в случае успеха, поможет выиграть время, пока не появится вакцина конкретно против COVID-19.

Если майские испытания пройдут успешно, уже к сентябрю можно будет наладить массовый выпуск VPM1002. Скорее всего, производить ее будут в Индии, потому что там она уже получила лицензию Института сыворотки Индии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за разработку вакцины против COVID-19.

Между тем о серьезном прорыве в создании вакцины уже заявил Израиль.

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