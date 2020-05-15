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Мир

В Индии неожиданно выпал град, повергнув в шок местных жителей (видео)

8:35 15 мая 2020
Град на улицах Дели
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В столице Индии Дели посреди мая выпал град, который засыпал толстым слоем улицы, шокировав местных жителей. При этом на выходные синоптики обещают в городе 45-градусную жару, которая более характерна для этой местности в данное время года.

Видео разгула стихии разошлись по сети. Как пишет издание Daily Star, многие индийцы сочли это аномальное явление признаком приближения конца света — тем более, на фоне пандемии коронавируса. «Что творится в мире?!», «Это ненормально!», «2020-й год становится все более странным. Апокалиптичным!», — писали пользователи соцсетей. А кто-то вспомнил фильм-катастрофу «2012» режиссера Роланда Эммериха. «Там было показано то же самое — снег в Дели, что указывало на приближающийся конец света», — написали в комментариях.

В начале мая, как писали «ФАКТЫ», засыпало снегом Львов.

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