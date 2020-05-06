Украина

Погода сошла с ума: в начале мая Львов начало засыпать снегом (фото, видео)

В среду, 6 мая, день во Львове начался с дождя, который затем перешел в снег. Ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз о похолодании, которое в ближайшее время будет на территории Украины.

«Холодная воздушная масса решила не ограничиваться Карпатами, а пришла попить львовского кофе», — так Наталья Диденко прокомментировала в своем Facebook необычную ситуацию с погодой.

Она также привела видео выпавшего во Львове снега.

Ранее сообщалось, что В Киеве 4 мая кратковременный дождь затопил сразу несколько улиц, а на Оболони выпал град.

А в Винницкой области из-за сильного ливня погиб 49-летний мужчина — его вместе с велосипедом смыло с дороги мощным потоком воды и грязи.

Фото: Facebook/Народна думка

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter