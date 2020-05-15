Мир

В Гонконге поступило в продажу мороженое со вкусом слезоточивого газа — в память о местном "майдане"

В одном из кафе Гонконга предложили клиентам новинку — мороженое «со вкусом слезоточивого газа. Как сообщает Associated Press, это сделано в память о местном «майдане». В прошлом году в Гонконге состоялись длительные масштабные протесты. Манифестанты требовали демократических свобод. При этом происходили столкновения с полицейскими, применявших против людей на улицах слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и водометы.

Основным ингредиентом мороженого является черный перец. «На вкус это, как слезоточивый газ. Поначалу трудно дышать — вкус очень острый и раздражающий. Мне сразу же захотелось выпить много воды», — рассказала клиентка Анита Вонг, которой довелось испытать на себе действие слезоточивого газа во время акции протеста. «Думаю, это было, как взгляд в прошлое, напомнившей мне о той боли, которую я чувствовала и которую нельзя забывать», — продолжила женщина.

А 31-летний владелец кафе сказал, что новое мороженое — это знак поддержки движения за демократию.

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