«Спасибо народу Украины»: «майдан» в Гонконге одержал победу над властями

Мир

После почти трех месяцев протестов «майдан» в Гонконге все же одержал победу над властями. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что спорный законопроект об экстрадиции, спровоцировавший массовые акции, полностью отозван. Об этом сообщает South China Morning Post.

Лам в своем выступлении подчеркнула, что теперь самым главным приоритетом является прекращение насилия, восстановление порядка и обеспечение верховенства закона.

Жители Гонконга вышли на улицы в ответ на планы администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, что, как опасались, позволит китайскому правительству бороться с неугодными им лицами. Затем протесты приняли более широкий характер: люди требовали демократических свобод.

Сначала акции протеста были мирными. Потом начались столкновения с полицией. Стражи порядка применяли против людей на улицах слезоточивый газ, резиновые пули, поливали из водометов и били дубинками. Пострадали десятки человек.

В середине августа протестующие блокировали работу аэропорта Гонконга, в результате чего были отменены все вылеты.

Недавно в Гонконге устроили массовый показ украинского документального фильма «Зима в огне» о событиях Революции Достоинства в Украине. Фильм транслировали на 40 различных площадках города.

«Спасибо народу Украины за то, что объединились ради революции. Значит и у нас будет мужество продолжать», — говорили, как сообщает BBC, после просмотра люди, воспринявшие фильм очень эмоционально: многие плакали.



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