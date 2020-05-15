«Куратор» ГБР Александр Панов оказался зятем беглого топ-менеджера Курченко — СМИ

Украина

Исполняющий обязанности начальника департамента по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований Александр Панов является зятем бывшего топ-менеджера Сергея Курченко — Александра Семинога и может лоббировать интересы беглого олигарха в департаменте процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. Об этом пишут «Комментарии».

По данным издания, департамент по особо важным производствам, который ранее был создан генпрокурором Русланом Рябошапкой для своего первого заместителя Виталия Касько, сегодня «курирует» «старший советник» генерального прокурора Александр Ватутин.

«Панов якобы является „операционным“ руководителем департамента в „теневом офисе“ Ирины Венедиктовой. Он работает в органах прокуратуры с 2005 года, в 2017 году он был следователем по особо важным делам Харьковской областной прокуратуры, в 2018-м стал замначальника второго следственного отдела СУ, а в 2019-м — прокурором отдела процессуального руководства в делах, которые расследует ГБР. Вначале 2020 года он был назначен начальником местной городской прокуратуры в Кропивницком», — пишут «Комментарии».

СМИ напомнило, что в марте он был назначен и. о. начальника департамента по надзору за уголовными производствами, которые расследует ГБР.

По мнению журналистов издания, карьерному продвижению Панова в ОГП мог способствовать его тесть — Александр Дмитриевич Семиног, известный в прошлом харьковский милиционер, а также экс-глава набсовета ФК «Металлист» и экс-член набсовета «Реалбанка».

«Комментарии» напомнили, что оба актива в свое время принадлежали беглому младоолигарху Сергею Курченко, а Александр Семиног является адвокатом и ассоциированным партнером в адвокатском объединении Gestors, которое и после бегства Курченко продолжает представлять интересы его компаний в судах.

Издание также отмечает, что Виталий Касько, который курировал этот департамент при Руслане Рябошапке, также не чужд интересам Сергея Курченко, поскольку компания Arzinger, где Виталий работал до Революции достоинства, представляла, среди прочего, интересы компаний младоолигарха, в частности, как заявлял военный прокурор Константин Кулик, речь шла о выводе денег «семьи» на заграничные счета.

Журналисты также отмечают, что за последние несколько месяцев фамилия Курченко несколько раз всплывала рядом с именем генпрокурора Ирины Венедиктовой. Например, в середине февраля бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявляла, что бывшая на тот момент и. о. главы ГБР покупала по заниженной цене недвижимость в Харькове у застройщика из группы Курченко.

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