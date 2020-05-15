Больная коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Шоу-бизнес

Жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка, госпитализированная с коронавирусом, показала фото из больницы. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки из палаты. Она показала букет пионов в вазе, а также проиллюстрировала, какими методами в РФ лечат пациентов с COVID-19. Больным рекомендуют менять положение тела по графику.

Ранее Татьяна рассказала, что вирус у нее и мужа диагностировала на раннем этапе при первых симптомах. Она потеряла обоняние, но в целом чувствует себя нормально. Муж переносит болезнь тяжелее. Однако подробностей не сообщает.

«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачеи все идет хорошо! Главное, без паники», — сообщала Навка.

Тем временем, поклонники Анастасии Заворотнюк обеспокоены тем, что Татьяна могла заразить актрису. Ведь она дружит с семьей, поддерживает Петра Чернышева и могла навещать Настю, которая борется с раком головного мозга.

На днях врачи официально назвали ее диагноз. На болезнь артистки отреагировали даже у Путина, обсудив возможные методы лечения на совещании по развитию генетических технологий.

513

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter