Мир

«Совсем не чувствую запахи»: госпитализированная с COVID-19 жена Пескова Навка рассказала о тревожном симптоме

Уроженка Днепропетровска, 45-летняя российская фигуристка Татьяна Навка, которая накануне была госпитализирована в одну из московских клиник после положительного теста на коронавирус вместе с мужем — пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, рассказала об ухудшении здоровья.

Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

По словам спортсменки, ей уже стало намного лучше, а само лечение проходит без применения антибиотиков. Первым симптомом коварной болезни у Татьяны и ее супруга стала высокая температура.

Также звезда ледовых шоу пожаловалась, что она практически не чувствует запахов.

«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи», — указала фигуристка.

В то же время самочувствие Дмитрия Пескова оказалось еще хуже…

«У мужа ситуация немного посложнее»,— деликатно написала фигуристка.

Напомним, что Дмитрий Песков ранее пытался защититься от инфекции особым «антивирусным» бейджем. Как показала практика, приспособление, заявленное как «блокатор» вирусов, подтвердило свою неэффективность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медики выделили главный симптом, при появлении которого человек может заподозрить, что инфицирован COVID-19. По словам украинского педиатра Евгения Комаровского, почти половина заболевших инфицированных сообщают о потере у них обоняния и вкуса. Доктор рассекзывает, что первым происходит ухудшение обоняния, а уже после этого — проблемы со вкусом. Поэтому остается лишь надеяться на то, что Татьяна своевременно обратилась к медикам, и ей окажут надлежащее лечение.

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter