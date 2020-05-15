Снизится ли курс доллара до 25 гривен: прогноз экспертов

Деньги

Всю нынешнюю неделю доллар дешевел, при этом евро после незначительного укрепления также упал в цене. По сравнению с показателями среды, 13 мая, американская валюта подешевела на 11 копеек, а европейская — сразу на 29 копеек, вновь опустившись ниже отметки в 29 гривен. Так, 15 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,68 грн за доллар и 28,79 грн за евро. На наличном рынке также наблюдается снижение курсов иностранных валют на 10−20 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,59 грн, купить — по 26,92 грн; евро — сдать по 28,53 грн, купить — по 29,09 грн. По мнению экспертов, сейчас сложились благоприятные условия для дальнейшего укрепления курса национальной валюты и в перспективе она может вернуться к показателям конца пошлого года.

«Ситуация остается тяжелой, и по мере выхода страны из карантина давление на курс гривни будет возрастать»

«На минувшей неделе доллар к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,5−0,9%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 26,93 грн до 26,68 грн (-0,9%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,80−26,82 грн до 26,67−26,69 грн (-0,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,78−27,05 грн до 26,64−26,92 грн (-0,5%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 1%.

Укрепление гривни ускорилось после принятия Радой «антиколомойского» закона. Доллар на межбанке обновил минимум с 16 марта. В среду впервые за долгое время курс продажи наличного доллара опустился ниже 27 грн. По словам главы НБУ Якова Смолия, объем чистой продажи валюты на рынке восстановился к уровням февраля.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5−26,6 грн, а наличный доллар в банках — 26,5−26,8 грн", — прогнозирует Иосуб.

Об улучшении перспектив для укрепления национальной валюты говорят и другие эксперты.

«Курс гривни в пятницу, 15 мая, находится на уровне закрытая торгов в четверг — 26,68 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — После принятия Верховной Радой «анколомойского» закона улучшились перспективы возобновления сотрудничества с МВФ. А также существенно снизились риски для банковского сектора и бюджета. Более того, как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, Евросоюз будет готов к выделению второго транша программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

В целом рынок сохраняет низкую активность и ликвидность. Крупных игроков не наблюдается. Возможно, продавцы появятся на фоне возросшего внутреннего оптимизма благодаря перспективам сотрудничества с МВФ, однако ситуация остается все еще тяжелой и по мере выхода страны из карантина давление на курс будет возрастать. В ближайшее время гривня может еще укрепиться — вплоть до отметки 26,6 грн за доллар", — считает Шевчишин.

До конца года Украина может получить 3,5 миллиарда долларов от МВФ

Некоторые эксперты прогнозируют более существенное укрепление гривни.

«Теперь никаких больших препятствий для сотрудничества с Международным валютным фондом у страны нет, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — А значит, Украина получит деньги от этой организации. Макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним станет снижаться и стоимость обслуживания государственного долга тоже будет уменьшаться. Помимо этого, Украина получит деньги от Европейского союза и Всемирного банка. Страна сможет профинансировать свой дефицит бюджета, и с государственными финансами все будет хорошо, по крайней мере в обозримом будущем.

За счет всего этого курс гривни уже в ближайшее время сможет укрепиться до отметки 25 грн за доллар. Далее динамика курса гривни может повторить тк, которая была в 2019 году, когда национальная валюта укрепилась с 28 грн за доллар в январе 2019 года до 23,2 грн за доллар в декабре 2019 года.

Уровень 25 гривен за доллар — это цель в перспективе пары месяцев. После гривня, скорее всего, продолжит свой рост. И я считаю, что в консервативном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 24 грн за доллар. В базовом варианте гривня достигнет уровня 23 грн за доллар, а в оптимистичном варианте к концу года курс составит 21 грн за доллар.

Одной из причин, почему гривня может столь радикально укрепиться, является то, что дефицит бюджета в этом году во многом будет профинансирован за счет внешних заимствований. А для платежного баланса эти заимствования будут чистым притоком капитала. То есть то, что для бюджета будет покрытием минуса, для платежного баланса будет плюсом, и это расхождение счетов никто не ждет или, по крайней мере, не обращает на это внимание, а поэтому никто к этому не готовится", — прогнозирует аналитик.

Напомним, что Украина выполнила все условия, необходимые для финансовой помощи Международного валютного фонда, и до конца года может получить до 3,5 миллиарда долларов.

«Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, — заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий. — По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита. Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ в конце мая — начале июня. Общая сумма программы сотрудничества с МВФ, которая рассчитана на 1,5 года, — около 5 млрд долларов, а весь объем помощи Украине от всех доноров составит от 6 до 6,5 млрд долларов».

Стоит напомнить, что, по мнению экспертов, получение финансовой помощи от МВФ гарантирует недопущение дефолта Украины. Кроме того, это позволит повысить кредитные рейтинги нашей страны, что будет способствовать притоку инвестиций и дешевых кредитов для развития экономики.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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