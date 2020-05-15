Летящей походкой: Влада Седан показала яркое мотивирующее фото

Спорт

Невеста полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, известная журналистка Влада Седан, порадовала своих подписчиков в Instagram очередным ярким образом.

На фото девушка предстала в белом деловом костюме, оставив подпись с призывом не отчаиваться и искать во всем позитив: «… и пусть каждая чёрная полоса в вашей жизни становится взлётной».

На вопрос от одного из подписчиков, где черпает такие умные фразы, девушка ответила, что «пару дней назад услышала от одного умного человека, и она ей определенно понравилась». Зинченко же не нашел слов, чтобы выразить восхищение невестой, и просто написал «Ой, ой, ой, Седан».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко приехал в гости к Владе Седан, сплавив поросят теще.

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