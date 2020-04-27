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Спорт

«Поросят сплавил теще»: Зинченко приехал в гости к Владе Седан (видео)

12:14 27 апреля 2020 169
Александр Зинченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, дошедший до полуфинала чемпионата Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов, на время карантина приехал в Винницу, откуда родом его невеста Влада Седан.

По словам игрока, в гостях у будущей жены он наконец может полноценно выспаться. «В Манчестере у меня два поросенка (французские бульдоги Луи и Миа. — Авт.) живут, которые с 6−7 утра просятся в туалет. Но сейчас я приехал в Винницу, поросят сплавил теще. Могу теперь спокойно выспаться. Встаю где-то в районе 10 часов утра», — поведал Александр в интервью на Youtube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отметим, что у родителей Седан, проживающих в Виннице, большой дом и огромная территория, где футболист вместе со своей возлюбленной могут вдоволь наиграться со своими собаками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан, вернувшись в Украину без Зинченко, радует подписчиков огненными фотографиями.

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