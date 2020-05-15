Клуб потребителей

Компания СBR провела исследование для ТМ «Щедрый Дар» компании Кернел касательно осведомленности украинцев о витаминизированном масле. Результаты свидетельствуют, что пользователи не только знают о таком продукте, но и максимально готовы вводить его в свой рацион.

Согласно исследованию, почти треть респондентов знают о наличии на украинском рынке подсолнечного масла, обогащенного витаминами A и D, а 27% точно хотели бы его попробовать. Из всех опрошенных, 10% уже используют его в приготовлении блюд.

Женская аудитория демонстрирует более высокий уровень осведомленности о витаминизированном масле, его использовании и желание попробовать. Традиционно именно женщины отвечают за закупку продуктов к столу, и, даже если этим занимаются мужчины, список закупок чаще составляют женщины.

Люди среднего и старшего возраста (от 40 лет) больше знают и чаще используют витаминизированное масло: о нем слышали 30% респондентов, а 10% уже применяют его в процессе приготовления блюд.

Занятые люди также ценят возможность быстро обогатить домашнюю еду витаминами A, D, E. До 40% потребителей со средними и выше доходами уже знают о витаминизированном масле, а 14% его употребляют, при этом еще 33% точно хотят попробовать.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять витамины А, D, Е. Особенно это актуально сейчас, в период пандемии и, как следствие, повышенного стресса и нервного напряжения. Недостаток витамина D в рационе становится причиной гормонального дисбаланса, инсультов у взрослых и рахита у детей. В результате, организм становится более уязвимым к вирусным заболеваниям, включая группу коронавирусов и, в частности, COVID-19, а их течение сопровождается тяжелыми осложнениями. Недостаток витамина Е влияет на работоспособность: человек быстрее устает, становится невнимательным, у него ухудшается состояние кожи, волос и ногтей.

Сегодня каждый, кто живет в Украине, может внести свой вклад в преодоление кризиса, просто оберегая свое здоровье. Обществу нужны здоровые, полные энергии люди.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter