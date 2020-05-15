- 16:00 «В надежных руках братьев»: Снежана Егорова впервые показала внучку
- 15:45 В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек
- 15:36 В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом
- 15:29 Кличко проводит экстренный брифинг по новой вспышке коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция
- 15:22 Alyosha рассказала, когда ей предстоит родить третьего ребенка
- 15:12 Под Киевом мотоциклист на большой скорости "потерял" пассажирку: момент попал на видео
- 15:11 Подсолнечное масло с добавлением витаминов A, D, E готовы попробовать более 50% украинцев, – соцопрос
- 15:03 Владислав Криклий сообщил, что готов уйти в отставку, — СМИ
- 14:51 Выпали из окна: в Харькове в течение часа погибли два пенсионера
- 14:49 Львовщина существенно ослабляет карантин: что разрешили с 15 мая
- 14:45 «Вынесли все ценное»: Камалия раскрыла подробности ограбления ее квартиры
- 14:28 Гонорар Ломаченко за бой с Лопесом уменьшили в четыре раза
Подсолнечное масло с добавлением витаминов A, D, E готовы попробовать более 50% украинцев, – соцопрос
Компания СBR провела исследование для ТМ «Щедрый Дар» компании Кернел касательно осведомленности украинцев о витаминизированном масле. Результаты свидетельствуют, что пользователи не только знают о таком продукте, но и максимально готовы вводить его в свой рацион.
Согласно исследованию, почти треть респондентов знают о наличии на украинском рынке подсолнечного масла, обогащенного витаминами A и D, а 27% точно хотели бы его попробовать. Из всех опрошенных, 10% уже используют его в приготовлении блюд.
Женская аудитория демонстрирует более высокий уровень осведомленности о витаминизированном масле, его использовании и желание попробовать. Традиционно именно женщины отвечают за закупку продуктов к столу, и, даже если этим занимаются мужчины, список закупок чаще составляют женщины.
Люди среднего и старшего возраста (от 40 лет) больше знают и чаще используют витаминизированное масло: о нем слышали 30% респондентов, а 10% уже применяют его в процессе приготовления блюд.
Занятые люди также ценят возможность быстро обогатить домашнюю еду витаминами A, D, E. До 40% потребителей со средними и выше доходами уже знают о витаминизированном масле, а 14% его употребляют, при этом еще 33% точно хотят попробовать.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять витамины А, D, Е. Особенно это актуально сейчас, в период пандемии и, как следствие, повышенного стресса и нервного напряжения. Недостаток витамина D в рационе становится причиной гормонального дисбаланса, инсультов у взрослых и рахита у детей. В результате, организм становится более уязвимым к вирусным заболеваниям, включая группу коронавирусов и, в частности, COVID-19, а их течение сопровождается тяжелыми осложнениями. Недостаток витамина Е влияет на работоспособность: человек быстрее устает, становится невнимательным, у него ухудшается состояние кожи, волос и ногтей.
Сегодня каждый, кто живет в Украине, может внести свой вклад в преодоление кризиса, просто оберегая свое здоровье. Обществу нужны здоровые, полные энергии люди.70
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.