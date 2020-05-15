Украина

Кличко проводит экстренный брифинг по новой вспышке коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция

В пятницу, 15 мая, мэр Киева Виталий Кличко проведет еще один брифинг из-за ситуации с коронавирусом в столице.

На нем городской голова расскажет о новом очаге коронавирусного заболевания в столице.

Начало — в 15:30.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за сутки в Киеве коронавирусную инфекцию подхватили десять детей, в том числе и месячный ребенок.

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