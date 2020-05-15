26.60 / 26.87 28.54 / 28.98
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кличко проводит экстренный брифинг по новой вспышке коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция

15:29 15 мая 2020
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 15 мая, мэр Киева Виталий Кличко проведет еще один брифинг из-за ситуации с коронавирусом в столице.

На нем городской голова расскажет о новом очаге коронавирусного заболевания в столице.

Начало — в 15:30.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за сутки в Киеве коронавирусную инфекцию подхватили десять детей, в том числе и месячный ребенок.

284

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Девушка упала с мотоцикла

Под Киевом мотоциклист на большой скорости "потерял" пассажирку: момент попал на видео

Тест на коронавирус

В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек

Открытое окно

Выпали из окна: в Харькове в течение часа погибли два пенсионера

автомат

В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер