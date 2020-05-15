Украина

За сутки в Киеве десять детей подцепили COVID-19, в том числе месячный ребенок

В Киеве за сутки 14 мая десять детей заразились COVID-19, в том числе месячный ребенок. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, коронавирусом заболели две девочки 9- 13 лет и два мальчика — от одного месяца до 17 лет.

На утро 15 мая в Киеве подтвердили уже 2 068 случаев коронавируса. За сутки Covid-19 выявили у 56 пациентов, что на четыре человека больше, чем в предыдущий день.

Напомним, по состоянию на 09:00 15 мая, в Украине подтверждены 17 330 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 476 случаев с летальным исходом и 4473 случая выздоровления пациентов. За сутки появилось 483 новых заболевших.

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter