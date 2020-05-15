26.60 / 26.86 28.54 / 28.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

За сутки в Киеве десять детей подцепили COVID-19, в том числе месячный ребенок

13:17 15 мая 2020
младенец
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве за сутки 14 мая десять детей заразились COVID-19, в том числе месячный ребенок. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, коронавирусом заболели две девочки 9- 13 лет и два мальчика — от одного месяца до 17 лет.

На утро 15 мая в Киеве подтвердили уже 2 068 случаев коронавируса. За сутки Covid-19 выявили у 56 пациентов, что на четыре человека больше, чем в предыдущий день.

Напомним, по состоянию на 09:00 15 мая, в Украине подтверждены 17 330 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 476 случаев с летальным исходом и 4473 случая выздоровления пациентов. За сутки появилось 483 новых заболевших.

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Северный поток-2

Германия нанесла мощный удар по газопроводу Путина в обход Украины

водолазы достают из реки тело ребенка

На Днепропетровщине утонул школьник: первые детали и фото с места ЧП

Заворотнюк

Семья Заворотнюк отказалась от ее лечения: названа причина

Конституция

Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер