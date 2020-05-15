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- 13:17 За сутки в Киеве десять детей подцепили COVID-19, в том числе месячный ребенок
За сутки в Киеве десять детей подцепили COVID-19, в том числе месячный ребенок
В Киеве за сутки 14 мая десять детей заразились COVID-19, в том числе месячный ребенок. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, коронавирусом заболели две девочки 9- 13 лет и два мальчика — от одного месяца до 17 лет.
На утро 15 мая в Киеве подтвердили уже 2 068 случаев коронавируса. За сутки Covid-19 выявили у 56 пациентов, что на четыре человека больше, чем в предыдущий день.
Напомним, по состоянию на 09:00 15 мая, в Украине подтверждены 17 330 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 476 случаев с летальным исходом и 4473 случая выздоровления пациентов. За сутки появилось 483 новых заболевших.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.