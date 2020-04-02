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Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция (видео)

11:45 2 апреля 2020 261
Виталий Кличко
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Эпидемиологическая ситуация в столице, и в Украине в целом, ухудшается. С каждым днем в стране находят множество новых случаев заражения коронавирусом.

Ежедневно мэр Киева Виталий Кличко в 12:00 выступает с обращением к гражданам, рассказывая о текущей ситуации с COVID-19 в столице, а также отвечает на вопросы, которые ему присылают журналисты.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине действует жесткий карантин. В Киеве, Харькове и Днепре не работает метрополитен, а проезд в общественном транспорте происходит только при наличии специального пропуска.

Актуальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине можно найти здесь.

В МВД ожидают, что пик заболеваемости в Украине припадет на 15−25 апреля.

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