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Нардепа обокрали прямо в здании Рады: СМИ рассказали подробности
В Киеве обокрали рабочий кабинет депутата Ольги Василевской-Смаглюк. Вор или воры проникли в служебное помещение в здании по улице Липской, где располагаются парламентские комитеты. Василевская-Смаглюк работает в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
По информации Вести, кража была совершена еще в марте, но заявление депутат подала лишь 14 мая. Помощник депутата обнаружила пропажу служебного планшета Lenovo.
У пострадавших нет идей, как воры могли проникнуть в кабинет. Депутат и ее помощница уверены, что, покидая рабочий офис, запирали дверь.
Напомним, ранее жертвами автомобильных воров стали народные депутаты от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко и Игорь Васильев.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»198
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