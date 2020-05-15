Нардепа обокрали прямо в здании Рады: СМИ рассказали подробности

Происшествия

В Киеве обокрали рабочий кабинет депутата Ольги Василевской-Смаглюк. Вор или воры проникли в служебное помещение в здании по улице Липской, где располагаются парламентские комитеты. Василевская-Смаглюк работает в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По информации Вести, кража была совершена еще в марте, но заявление депутат подала лишь 14 мая. Помощник депутата обнаружила пропажу служебного планшета Lenovo.

У пострадавших нет идей, как воры могли проникнуть в кабинет. Депутат и ее помощница уверены, что, покидая рабочий офис, запирали дверь.

Напомним, ранее жертвами автомобильных воров стали народные депутаты от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко и Игорь Васильев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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