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Мир

Раша, гудбай: США впервые в истории начали прямые поставки нефти в Беларусь

17:33 15 мая 2020
сша нефть
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

США отправили в Беларусь первую партию нефти. Договоренности об импорте были заключены в феврале текущего года. Для Беларуси это первые в истории прямые поставки нефти из Штатов. Ранее белорусская экономика была завязана исключительно на импорт нефти из России.

80 тыс. тонн нефти сорта Bakken прибудут морским путем. 17 мая танкер выйдет из американского порта Beaumont, а в начале июня прибудет в литовский порт Клайпеда. Далее по железной дороге нефть доставят в город Новополоцк Витебской области для переработки на мощностях ОАО «Нафтан».

Поставки организованы американским энерготрейдером United Energy Trading при содействии американской фирмы Getka и польской Unimo. Со стороны Беларуси в сделке участвовали «Белорусская нефтяная компания» и «Белнефтехим».

В США напомнили, что могут на 100% обеспечить потребности Беларуси в нефти и снизить зависимость белорусской экономики от РФ.

Поиск альтернативных поставщиков нефти Беларусь начала после того, как в начале 2020 года Россия приостановила поставки. В феврале 2020 года Беларусь объявила, что намерена довести долю российской нефти в импорте до 30−40%. В качестве источников сырья для белорусских НПЗ Минск рассматривал Штаты, Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также Норвегию.

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