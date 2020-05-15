Происшествия

В Киеве мошенник похитил у ребенка 700 тысяч гривен: как аферу оценил суд

В Киеве вынесен приговор мужчине, который выманил у школьника 700 тысяч гривен. Мошенник отправлен за решетку, а заполученную обманом крупную сумму аферисту придется отдать потерпевшей семье.

Злоумышленник использовал популярную у телефонных мошенников схему «Я в полиции, нужны деньги», но немного видоизменил и усовершенствовал ее, когда понял, что трубку снял ребенок. Девятилетнему мальчику было заявлено, что его мать попала в ДТП, задержана полицией и нужно срочно собрать все сбережения и передать их человеку у подъезда.

Мальчик собрал дома около 700 тысяч гривен. Когда ребенок вышел на улицу, мошенник вырвал у него пакет с деньгами и скрылся.

Как сообщает прокуратура Киева, 30-летнего злоумышленника из Киевской области удалось вычислить и задержать. Оказалось, что мужчина ранее был судим. Новый приговор был строгим: восемь с половиной лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали мошенника, который завладел деньгами, собранными на лечение детей. Полиция выяснила, что такую схему часто используют заключенные, отбывающие наказание в местах лишения свободы на неподконтрольной Украине территории.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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