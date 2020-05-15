У суррогатного материнства в Украине очень мощное лобби, — детский омбудсмен

Украина

Скандал с младенцами, которых родили суррогатные матери в Украине для заказчиков-иностранцев, вскрыл огромную проблему. Во-первых, в некоторых регионах суррогатное материнство превратилось в выгодный бизнес. Во-вторых, есть мощное лобби, которое сопротивляется любым попыткам урегулирования. Такое мнение высказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

«Моя позиция — это мораторий на суррогатное материнство, который был и в Таиланде, и в Индии… Но, к сожалению, сегодня есть достаточно мощное лобби», — приводит слова Кулебы УНН.

Детский омбудсмен считает неправильным, что в Украине суррогатное материнство остается вне поля зрения государства: нет реестра специализированных клиник, не ведется учет детей, вывозимых из Украины для зарубежных пар.

«У нас даже села появляются, где женщины имеют такой заработок. Это нельзя назвать нормальным», — считает детский омбудсмен. — У нас в стране «суррогат» действует уже много лет, просто об этом никто никогда не говорил".

Замминистра иностранных дел Евгений Енин согласен: бизнес стал возможен из-за лазеек в законодательстве, а потому пробелы в нормативной сфере нужно устранить. «Украинское законодательство содержит, к сожалению, определенные пробелы в этой сфере… Там, где есть пробелы, там сразу образуется бизнес, в том числе его теневой сегмент», — объяснил Енин в эфире Радио Свобода.

Напомним, в Украине остаются около 100 детей, рожденных суррогатными матерями. Детей из-за карантина не могут забрать зарубежные пары. Омбудсменом и МИДом уже разработан алгоритм решения этого вопроса.

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