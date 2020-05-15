Прекратите бессмысленно тратить деньги: анестезиологи Украины резко обратились к Зеленскому

Украина

Ассоциация анестезиологов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров с открытым письмом, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), целесообразность применения которых вызывает сомнения во многих странах мира.

Письмо опубликовано на сайте Ассоциации.

Спекуляции на теме закупок и производства не отвечающих современным требованиям аппаратов ИВЛ чреваты угрозой для жизни украинцев и бессмысленной тратой бюджетных средств, считают анестезиологи.

«В разгар пандемии коронавируса в Украине возник ажиотаж по закупке аппаратов ИВЛ. К этому процессу привлечено не только государство, но и политики, предприниматели, благотворители и волонтеры. За более чем два месяца такой активности, к сожалению, наблюдаются очень опасные тенденции, которые могут негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи больным и привести к пустой трате государственных средств», — говорится в письме.

В Ассоциации отмечают тенденцию, «когда много „инженеров“ разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ».

«Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из „аппаратов ИВЛ“ на базе ручного дыхательного „мешка Амбу“. Однако, любой анестезиолог понимает, что вентиляция „мешком Амбу“ возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем по объему или давлением и синхронизации аппарата с пациентом», — подчеркивается в письме.

Также отмечается, что некоторые из анонсируемых как отечественные аппараты ИВЛ не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными.

Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, «прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств», оснащать отделения анестезиологии и интенсивной терапии качественными аппаратами ИВЛ в количестве, соответствующем действующим табелям материально-технического оснащения, а также учитывать возможности сервисного обслуживания и обучения врачей при выборе производителей и поставщиков аппаратов ИВЛ.

Напомним, что 12 мая на официальной странице партии «Слуга народа» в Хмельницкой области появилось сообщение, что «Новатор» получил разрешение от Минздрава «на изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких собственной разработки».

На следующий день, 13 мая, министр здравоохранения Степанов заявил, что госпредприятие «Новатор» из г. Хмельницкий получило разрешение Минздрава на производство аппаратов искусственной вентиляции легких. В то же время бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун заявила, что эти аппараты могут быть опасны для пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о последствиях, к которым может привести использование некачественных аппаратов ИВЛ: несколько дней назад в Санкт-Петербурге (РФ) произошел пожар в больнице Святого Георгия, перепрофилированной для лечения больных с коронавирусом. Его причиной стало возгорание аппарата ИВЛ. Причем, по словам родственников врачей, этот ИВЛ российского производства загорался дважды — причиной было короткое замыкание. Медики пытались потушить аппарат своими силами. Сначала им удалось погасить пламя, но ИВЛ вспыхнул снова — его пришлось снова залить из огнетушителей.

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